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Da Kean a Piccoli, la Fiorentina pensa ai convocati contro la Roma

La squadra di Paolo Vanoli continua a lavorare in vista del Monday Night che chiuderà la 35esima giornata di Serie A
Francesco Gensini
1 min
TagsKeanFiorentinapiccoli
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FIRENZE - Vero è che quello di ieri è stato il primo allenamento post Sassuolo e che alla Roma mancano quattro giorni, ma il problema centravanti rischia seriamente di riproporsi di nuovo all’Olimpico, perché oltre a Kean anche Piccoli ha ripreso seguendo il programma di recupero personalizzato e insomma i dubbi ci sono. Detto che Fortini è sempre a parte e sarà ancora out, qualche speranza in più di rivederli in campo c’è invece per Parisi e Gosens che almeno hanno fatto una parte di seduta in gruppo: oggi si capirà chi potrà essere inserito tra i convocati per la sfida ai giallorossi.

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