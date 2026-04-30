Da Kean a Piccoli, la Fiorentina pensa ai convocati contro la Roma

FIRENZE - Vero è che quello di ieri è stato il primo allenamento post Sassuolo e che alla Roma mancano quattro giorni, ma il problema centravanti rischia seriamente di riproporsi di nuovo all’Olimpico, perché oltre a Kean anche Piccoli ha ripreso seguendo il programma di recupero personalizzato e insomma i dubbi ci sono. Detto che Fortini è sempre a parte e sarà ancora out, qualche speranza in più di rivederli in campo c’è invece per Parisi e Gosens che almeno hanno fatto una parte di seduta in gruppo: oggi si capirà chi potrà essere inserito tra i convocati per la sfida ai giallorossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA