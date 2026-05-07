Il Franchi celebrerà la Festa della Mamma dopo Fiorentina-Genoa

Comunque vada domenica al Franchi non sarà una festa . Al massimo, al termine di Fiorentina-Genoa , un grosso sospiro di sollievo collettivo. Il sentimento comune dei tifosi è uno solo: chiudere questa stagione orribile il prima possibile . Per questo non sarà facile vedere più di 20mila spettatori per la penultima in casa.

L'iniziativa della Fiorentina per la festa della Mamma

Capienza massima fissata come sempre a 22mila, con il club che ha promosso un'iniziativa particolare per la gara: domenica si festeggia la festa della Mamma e per l'occasione ogni abbonato potrà acquistare un biglietto in più a prezzo scontato per la propria madre. La stessa possibilità sarà garantita ai non abbonati, ma solo nel settore Maratona Centrale e con l'acquisto di due biglietti.