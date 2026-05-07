Il Franchi celebrerà la Festa della Mamma dopo Fiorentina-Genoa
Comunque vada domenica al Franchi non sarà una festa. Al massimo, al termine di Fiorentina-Genoa, un grosso sospiro di sollievo collettivo. Il sentimento comune dei tifosi è uno solo: chiudere questa stagione orribile il prima possibile. Per questo non sarà facile vedere più di 20mila spettatori per la penultima in casa.
L'iniziativa della Fiorentina per la festa della Mamma
Capienza massima fissata come sempre a 22mila, con il club che ha promosso un'iniziativa particolare per la gara: domenica si festeggia la festa della Mamma e per l'occasione ogni abbonato potrà acquistare un biglietto in più a prezzo scontato per la propria madre. La stessa possibilità sarà garantita ai non abbonati, ma solo nel settore Maratona Centrale e con l'acquisto di due biglietti.