Come stanno Kean e Piccoli: la speranza della Fiorentina

FIRENZE - Allenamento pomeridiano per la Fiorentina ieri. La squadra ha iniziato la preparazione dell’incontro col Genoa. Si è rivisto Kean, di ritorno dai giorni di permesso di cui ha beneficiato per poter assistere alla nascita del secondo figlio. L’attaccante ha svolto non una, ma due sedute: una al mattino, in cui ha continuato il programma personalizzato per il recupero dell’infortunio alla tibia, e una al pomeriggio come il resto dei compagni. Da capire se l’ex Juventus sarà almeno convocabile per la gara casalinga di domenica.