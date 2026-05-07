Come stanno Kean e Piccoli: la speranza della Fiorentina
FIRENZE - Allenamento pomeridiano per la Fiorentina ieri. La squadra ha iniziato la preparazione dell’incontro col Genoa. Si è rivisto Kean, di ritorno dai giorni di permesso di cui ha beneficiato per poter assistere alla nascita del secondo figlio. L’attaccante ha svolto non una, ma due sedute: una al mattino, in cui ha continuato il programma personalizzato per il recupero dell’infortunio alla tibia, e una al pomeriggio come il resto dei compagni. Da capire se l’ex Juventus sarà almeno convocabile per la gara casalinga di domenica.
Situazione Piccoli
Lo stesso vale per il compagno di reparto Piccoli, alle prese con un guaio all’adduttore della coscia sinistra che lo tormenta dalla sfida di campionato contro la Lazio. Il classe 2001 si è allenato a parte anche nella seduta di ieri. Da monitorare Fortini, che è assente dalla metà di marzo a causa di una sindrome retto-adduttoria non ancora smaltita. Recupero pieno invece per Gosens e Parisi, i quali hanno giocato lunedì sera a Roma: novanta minuti il primo, un tempo per il secondo.