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Fiorentina, cori e fischi al 90’: i tifosi chiedono di più

La missione salvezza è compiuta, il Franchi con ampi spazi vuoti non dimentica però la stagione da incubo e a fine gara parte  la contestazione
Alessandro Di Nardo
5 min
TagsFiorentinaSerie A
Fiorentina

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Al le ore 16.56 di domenica 10 maggio la Fiorentina è ufficialmente salva, ma non si direbbe dalla reazione dei suoi tifosi. Il popolo viola saluta la certezza aritmetica del mantenimento della categoria con un diluvio di fischi. Rivolti principalmente a calciatori e dirigenza (quella vecchia), perché per Paolo Vanoli rimane intanto il sentimento di riconoscenza per quanto fatto.

Fiorentina, l'atmosfera al Franchi

Prima dei fischi c'è un'altra pioggia che concorre a spegnere i pochissimi entusiasmi della piazza fiorentina: le condizioni meteorologiche e un pareggio che pareva scontato («E il biscotto perché no?» canta goliardicamente la Fiesole in pieno recupero) fanno sì che il colpo d'occhio non sia delle grandi occasioni, anzi: 19mila biglietti venduti ma l'impressione è che tanti abbonati abbiano voluto scansare pioggia e un altro pomeriggio mortificante. E così il Franchi si presenta con ampi spazi vuoti, non solo dovuti ai lavori di ristrutturazione dell'impianto che condizioneranno anche la stagione del centenario e chissà quante altre (fine opera prevista per il 2029). Alla lettura delle formazioni nessun fischio, piuttosto indifferenza e un cauto coinvolgimento dei presenti durante la gara. Certo è che quanto visto in campo non accende le fantasie di nessuno, anzi. Lo 0-0 sembra scolpito nel marmo sin dai primi giri del pallone e così qualche spettatore già all'80' dice che basta così, ha visto abbastanza. 

I cori di contestazione per la Fiorentina 

La contestazione parte quando anche il minimo afflato agonistico evapora dal campo: prima i fischi per i 4' di recupero concessi da Massimi di Termoli, giudicati come un'ulteriore punizione dopo una stagione così. Poi i primi cori contro la squadra, «Fate ridere» e «Andate a lavorare». La stessa curva che fino a dicembre cantava «Se andiamo in B vi facciamo un c**o così» non grazia nessuno nonostante la missione compiuta. Perché conta anche il come e l'impressione è che ci sia comunque pochissimo da salvare anche della gestione Vanoli. Le manifestazioni di disprezzo e rabbia sono tutte però per i calciatori (qualcuno in tribuna inveisce anche verso la tribuna autorità). Insomma, la Fiorentina è salva ma non c'è nessuna festa, nessuna trombetta, nessun rinfresco. Lo stesso Vanoli rimane impassibile dopo il triplice fischio. Poi la squadra si posiziona a centrocampo e osserva la propria curva: e lì arriva l'uragano di fischi, non solo da parte della Fiesole ma dai settori abitabili della struttura.

Fiorentina, popolo e proprietario distantissimi

Nel giorno in cui viene decretata la fine di un incubo l'umore della piazza è nerissimo, si canta anche «Meritiamo di più», poi c'è un'esortazione forte al ripulisti generale da fare in estate.

In questo clima da rivoluzione francese rischia di stonare il commento social del presidente: pochi minuti dopo il triplice fischio è infatti online la storia di Giuseppe Commisso, che pubblica il risultato scrivendo «Congratulazioni per la salvezza. Grazie ragazzi». Popolo e proprietario distantissimi, non solo geograficamente ma anche per l'umore.

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