Fiorentina tra Centenario e compleanno: la partita All Stars vs Operazione Nostalgia Legends e il programma degli eventi

Una partita tra le leggende della Fiorentina e quelle della Serie A : il club viola ha ufficializzato quello che sarà uno degli eventi della "settimana santa", quella che, tra fine agosto e inizio settembre, celebrerà i cento anni di storia della società gigliata. La partita si terrà il 2 settembre allo stadio Franchi (che a fine estate sarà ancora un cantiere a cielo aperto, con la Fiesole inagibile), biglietti in vendita dal 18 maggio prossimo, quando verranno annunciati i primi partecipanti. Una serata sponsorizzata dalla pagina Serie A - Operazione Nostalgia , che porterà sul terreno di Campo di Marte oltre quaranta campioni del passato.

Fiorentina, compleanno al Franchi

Lato Fiorentina ci si aspetta di vedere i vari Frey, Borja Valero e tanti altri protagonisti del centenario. Prima, ci sarà però un altro appuntamento: il club di Giuseppe Commisso ha infatti chiesto di poter giocare la seconda giornata di campionato in casa sabato 29 agosto, per il compleanno della Fiorentina. Ventinove agosto e due settembre: per adesso sono queste le due date da segnare sul calendario, ma saranno altre le occasioni e le modalità per festeggiare per i tifosi di Firenze e di tutto il mondo.