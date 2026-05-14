Vanoli può restare alla Fiorentina: vertice con Paratici per parlare di futuro

Intanto, si rafforza un po’ la posizione di Paolo Vanoli sulla panchina viola per la prossima stagione, argomento di stretta attualità e di primario interesse dentro la Fiorentina, perché al nome dell’allenatore che sarà è legata soprattutto la costruzione del nuovo gruppo: e allora, la conferma o no del tecnico varesino è in cima all’elenco delle cose da fare da parte del direttore sportivo Paratici. Che ieri ha visto Vanoli, ci ha parlato come fa tutti i giorni vivendo ore e ore sotto lo stesso tetto del Viola Park , ha analizzato con lui le problematiche nell’avvicinamento alla trasferta in casa della Juventus che sono anche di carattere logistico e che lo hanno portato e riportato a Roma per la nota vicenda ad intrecciare calcio e tennis nella Capitale, ma non è entrato nel merito della questione. Epperò ribadendo in camera caritatis di continuare a vederlo sulla panchina viola.

L'ipotesi Vanoli bis

Ad ora è così, come lo è ormai da due-tre settimane quando l’obiettivo salvezza si è profilato all’orizzonte e, infine, si è materializzato definitivamente domenica pomeriggio dopo il pareggio contro il Genoa. Condizione inderogabile senza la quale, con tutte le sue implicazioni più negative, lo scenario sarebbe stato perfino difficile da immaginare: ma Serie A sarà ancora, quindi dall’inizio della settimana in corso Paratici e la Fiorentina hanno la possibilità di esercitare (o meno) l’opzione sul contratto di Vanoli per un’altra stagione. Solo che mancano due partite alla fine del campionato, di cui una contro la Juventus che ha un significato speciale a Firenze e ripetere la figuraccia dell’Olimpico sarebbe un affronto per i tifosi viola, ed è un motivo più che valido da qualsiasi angolo lo si guardi per spostare un po’ più in là la decisione. Fermo restando che, a proposito di scenari, quello davanti agli occhi di Paratici è sempre lo stesso: riconosciuti i meriti della salvezza per nulla scontata, fatte tutte le valutazioni, trovato un punto d’intesa su ambizioni, programmi e modus operandi, Vanoli sarebbe preferito ad un altro allenatore e scatterebbe il rinnovo.

Le ipotesi Grosso e De Rossi

Ipotesi uno, la più concreta al momento, e accanto c’è un’ipotesi due com’è naturale che sia in tutte le situazioni in divenire. Presa in esame anch’essa dentro al Viola Park seppur in subordine, proprio perché la spinta per la conferma di Vanoli è stata subito abbastanza decisa e abbastanza forte, ma c’è. E si muove su due direttrici di gradimento: una verso Fabio Grosso, l’altra verso Daniele De Rossi. Il primo era e forse è l’alternativa da seguire con maggior attenzione, non fosse altro perché allenatore ha cominciato ad esserlo grazie a Paratici, ma se nuovo corso dev’essere con un tecnico giovane (49 anni Grosso, 43 De Rossi) e che abbia il profilo giusto per aprire un ciclo a Firenze, la competenza e la maturità dimostrate quest’anno a Genova dall’ex Roma hanno aperto un altro fronte d’interesse al Viola Park. E su tutto questo si concentreranno le attenzioni della coppa Ferrari-Paratici nei prossimi giorni.