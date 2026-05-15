Kean e il rebus Juve: Vanoli studia la formazione con e senza Moise 

FIRENZE - Vanoli sta ormai mettendo insieme gli ultimi pezzi del mosaico per arrivare alla formazione anti-Juventus e la cosa positiva per il tecnico viola è di poter contare adesso sul gruppo praticamente al suo completo. Eccezion fatta forse anche per stavolta di Moise Kean, che ieri ha continuato a svolgere il programma personalizzato e per quello la sfida alla sua ex squadra si allontana, anche se per la certezza dell’assenza del centravanti è meglio aspettare l’allenamento odierno. Dove invece sarà presente Gudmundsson dopo aver svolto a parte la seduta di giovedì: l’islandese non accusa un problema fisico tale da metterlo a rischio per la trasferta di Torino e così andrà di nuovo al ballottaggio con Solomon, sperando in questo caso di avere la meglio sull’israeliano a differenza di quanto è stato domenica scorsa contro il Genoa quando è partito dalla panchina e poi è entrato solo nei minuti finali.