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Kean e il rebus Juve: Vanoli studia la formazione con e senza Moise 

La Fiorentina si prepara alla sentita sfida contro i bianconeri: l'attaccante è ancora in dubbio
Francesco Gensini
2 min
TagsFiorentinaKean
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FIRENZE - Vanoli sta ormai mettendo insieme gli ultimi pezzi del mosaico per arrivare alla formazione anti-Juventus e la cosa positiva per il tecnico viola è di poter contare adesso sul gruppo praticamente al suo completo. Eccezion fatta forse anche per stavolta di Moise Kean, che ieri ha continuato a svolgere il programma personalizzato e per quello la sfida alla sua ex squadra si allontana, anche se per la certezza dell’assenza del centravanti è meglio aspettare l’allenamento odierno. Dove invece sarà presente Gudmundsson dopo aver svolto a parte la seduta di giovedì: l’islandese non accusa un problema fisico tale da metterlo a rischio per la trasferta di Torino e così andrà di nuovo al ballottaggio con Solomon, sperando in questo caso di avere la meglio sull’israeliano a differenza di quanto è stato domenica scorsa contro il Genoa quando è partito dalla panchina e poi è entrato solo nei minuti finali.

La formazione della Fiorentina

E questo ad ora è anche l’unico dubbio dell’undici iniziale se Vanoli porterà avanti le indicazioni di questi giorni per schierare Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens sulla linea difensiva, Fagioli con Parisi, Mandragora, Ndour e uno appunto tra Solomon e Gudmundsson a centrocampo, ma soprattutto confermando la scelta di far rientrare Piccoli dal primo minuto come novità più significativa delle ultime gare. 

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