Fiorentina, ufficiale la risoluzione con Pioli: tutti i dettagli

A due giornate dal termine del campionato, la Fiorentina ha formalizzato la risoluzione consensuale con Stefano Pioli , sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra viola lo scorso 4 novembre. Sostituito da Paolo Vanoli, l'ex Milan ha guidato la Fiorentina per 14 partite in questa stagione, con una media di 1,14 punti a gara, considerando tutte le competizioni. Per lui, 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, a fronte di 18 gol fatti e 18 subiti.

Fiorentina, risolto il contratto con Pioli

"ACF Fiorentina - si legge nella nota ufficiale del club viola - comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Stefano Pioli ed al suo staff. L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l'apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale". Pioli è ora libero da vincoli contrattuali e pronto a ripartire da un nuovo progetto tecnico, appena gli verrà data una possibilità.