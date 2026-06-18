Kean e il patto con la Fiorentina: dal budget agli obiettivi, la strategia di Paratici

Siamo alla resa dei conti . Stamani al Viola Park è prevista la conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari , in cui si conoscerà tutto sulla Fiorentina . Sarà l’incontro che chiuderà la stagione, ma soprattutto l’occasione per tracciare le linee guida per il futuro del club viola. Paratici farà il punto su tutto, non si esclude niente e soprattutto non esistono giocatori realmente incedibili. Al massimo elementi su cui provare a realizzare una squadra competitiva e all'altezza della città che rappresenta, come già dichiarato dallo stesso direttore sportivo pochi giorni fa.

La priorità

Nelle ultime ore Paratici ha visto i procuratori di Moise Kean ma non solo. Si è confrontato coi rappresentati di tutti i giocatori per cercare di tirare le fila. È chiaro che tutto parte da una prima analisi con l’allenatore Fabio Grosso, che dal canto suo si è sbilanciato positivamente su Kean. Così come l’entourage della punta ha manifestato alla Fiorentina la sua volontà di continuare insieme. Il club è conscio dei pregi e i limiti del calciatore, proprio per questo sta riflettendo attentamente sul da farsi. I vertici con gli agenti del ragazzo saranno decisivi per la costruzione della strategia futura.

La situazione

Il primo confronto tra le parti era necessario per non lasciare nulla al caso. La programmazione estiva partirà inevitabilmente da Kean e la sua posizione, motivo per cui era legittimo aspettarsi un faccia a faccia organizzativo e chiarificatore ancora prima dell’inizio ufficiale del marcato (29 giugno). Ricordiamo che il classe 2000 è il giocatore più pagato della rosa, e per questo anche il più monitorato. Offerte ufficiali al momento non ce ne sono, un’estate fa arrivò solo quella dell’Al-Qadsiah che prospettò al centravanti uno stipendio faraonico, 15 milioni netti a stagione, salvo prendere atto del suo disinteresse.

La stagione

Ricordiamo che i numeri dell’ultimo Kean sono ben diversi da quello degli inizi: quest’anno ha totalizzato solo 9 gol, la stagione prima addirittura 25. C’è anche un disavanzo di 11 incontri a sfavore del secondo anno, durante il quale gli infortuni lo hanno penalizzato enormemente: l’ex Juventus ha saltato 16 partite per problemi fisici. Nessun alibi, intendiamoci, ma è vero anche che una bella fetta del suo declino è spiegabile e alla portata di tutti. I tifosi si aspettano molto di più da Kean, la gestione della cui condizione atletica andrà migliorata o comunque ripensata, onde evitare di doverne fare a meno per un’altra sequela di gare.

Il contratto

Nel luglio 2024 la Fiorentina prelevò Kean dalla Juventus per una cifra vicina ai 13 milioni di euro più 5 di bonus. Gli garantì un contratto valido fino al 2029 con ingaggio da 2,2 milioni netti a stagione. Ma inserì nell’accordo una clausola rescissoria da 52 milioni valida dal primo al quindici luglio ogni anno fino al termine del matrimonio. Ad agosto 2025, dopo una sessione di mercato piuttosto avara di offerte, gli propose e garantì l’adeguamento dello stipendio - 4,5 milioni netti più bonus - contestuale all’aumento della clausola: 62 milioni. Ora dirigenti e procuratori cercheranno la soluzione più giusta.