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Fiorentina, ufficiale l'acquisto di Viery: è il primo rinforzo per Grosso

Attraverso un comunicato il club ha annunciato l'ingaggio del difensore brasiliano classe 2005
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Viery è il primo colpo dell'era Grosso in casa Fiorentina. Attraverso un comunicato ufficiale il club toscano ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del difensore brasiliano classe 2005, che era arrivato nei giorni scorsi in Italia. Per il cartellino di Viery la Fiorentina ha pagato al Gremio circa 15 milioni di euro.

Viery alla Fiorentina: il comunicato

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Viery Fernandes Santos Lopes dal Gremio F.P.A.  Il nuovo difensore viola, nato a Ubà (Brasile) il 2 gennaio 2005, nell’ultima stagione con la maglia del Gremio ha collezionato 27 presenze segnando 2 gol". Questo il comunicato con cui il club viola ha annunciato l'acquisto del difensore. Inoltre, nella foto di presentazione la Fiorentina ha svelato il nuovo kit di allenamento per la prossima stagione.

I numeri di Viery in carriera

Classe 2005, il difensore brasiliano ventunenne dopo aver iniziato da terzino sinstro nel settore giovanile, nelle ultime stagioni si è spostato al centro della difesa. Cresciuto nel Gremio, nel 2026 ha collezionato sette presenze (con un gol) nel campionato Gaucho, due in Copa do Brasil, tredici (con un gol) in Serie A e quindi cinque in Copa Sudamericana.

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