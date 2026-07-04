Fiorentina, date e amichevoli della pre-season: il programma completo

La Fiorentina ha ufficializzato le date della pre-season , definendo il programma della preparazione estiva in vista della stagione 2026/27. I tifosi potranno seguire un calendario ricco di allenamenti e test amichevoli , fondamentali per permettere alla squadra di Fabio Grosso di arrivare nelle migliori condizioni all'inizio del campionato.

Fiorentina, date e amichevoli della pre-season

Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, la Fiorentina ha reso note tutte le info utili per seguire il ritiro della squadra di Grosso: "ACF Fiorentina informa che la Prima Squadra Maschile inizierà il 10 luglio la fase di preparazione alla stagione 2026/27. I primi tre giorni, venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio e domenica 12 luglio, saranno caratterizzati da sedute individuali tra visite d’idoneità alla pratica sportiva, test fisioterapici, test nutrizionali e test fisici.

Domenica 12 luglio è previsto l’inizio del ritiro ufficiale sotto la responsabilità di Mister Fabio Grosso al “Rocco B. Commisso Viola Park” e terminerà con l'allenamento del mattino di venerdì 24 luglio. La squadra maschile viola svolgerà 2 sedute di allenamento giornaliere, la prima, il mattino a porte chiuse, la seconda indicativamente alle ore 17:30, all’interno dello Stadio “Curva Fiesole”, aperta al pubblico".

Ecco le sessioni a porte aperte e le prime amichevoli stagionali si svolgeranno nelle seguenti date:

13 Luglio – Allenamento

14 Luglio – Allenamento

15 Luglio – Allenamento

16 Luglio – Allenamento

17 Luglio – Allenamento

18 Luglio – Allenamento

19 Luglio – Amichevole “Fiorentina vs Fiorentina Under 20”

20 Luglio – Allenamento

22 Luglio – Amichevole “Fiorentina vs Gubbio”

Seconda fase di ritiro in Inghilterra

"Al termine della prima fase di ritiro al “Rocco B. Commisso Viola Park”, - si legge nella nota del club - la squadra, il 24 luglio, volerà in Inghilterra dove si allenerà fino al 31 luglio e dove affronterà in amichevole il QPR, sabato 25 luglio alle ore 16:00 (CET), presso il MATRADE LOFTUS ROAD STADIUM di Londra, ed il Watford, mercoledì 29 Luglio alle ore 20:30 (CET) presso il VICARAGE ROAD STADIUM di Watford".

SUMMER VILLAGE E INFO BIGLIETTI

Il 13 luglio ci sarà anche l’apertura ufficiale del Summer Village 2026 e l'inizio delle attività rivolte ai tifosi, che termineranno mercoledì 22 luglio.

Il Summer Village avrà questi orari, che possono variare in occasione delle due gare amichevoli: