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Fiorentina, Dragusin è ufficiale! Arriva dal Tottenham in prestito: i dettagli

Secondo rinforzo per Grosso dopo Viery. Il difensore rumeno torna in Serie A dopo l'esperienza in Premier
3 min
TagsDragusinCalciomercatoFiorentina
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Nuovo rinforzo per Fabio Grosso. Dopo Viery, la Fiorentina ha annunciato l'acquisto di Radu Dragusin. Attraverso un comunicato, il club toscano ha così ufficializzato l'ingaggio dal Tottenham del difensore rumeno classe 2002. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni.

Dragusin alla Fiorentina: il comunicato

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin dal Tottenham Hotspur". Si apre così il comunicato del club: "Dragusin, nato a Bucarest (Romania) il 3 febbraio 2002, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie della Juventus, della Sampdoria e del Genoa. Il nuovo difensore viola ha collezionato quasi 100 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Premier League, Champions League, Europa League ed FA Cup, vincendo una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana con la Juventus ed un’ Europa League con il Tottenham. Dragusin, ha, inoltre, indossato in 30 occasioni la casacca della Nazionale maggiore rumena partecipando agli Europei del 2024".

Dragusin torna in Serie A

Dragusin torna così in Serie A, nella sua quarta avventura nel campionato italiano. Si tratta del secondo rinforzo in questo calciomercato per la Fiorentina di Fabio Grosso, il secondo in difesa dopo Viery. Nell'ultima stagione, il giocatore ventiquattrenne è sceso in campo in dieci occasioni in Premier League con il Tottenham.

 

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