Fiorentina, Andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera: è ufficiale

Ora è ufficiale: Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera della Fiorentina. Il club della famiglia Commisso ha scelto di affidare la guida tecnica dell'Under 19 viola all'ex Roma ed Empoli: per lui si tratta di un ritorno dopo l'esperienza da allenatore degli Allievi Nazionali viola vissuta tra il 1996 e il 1998.