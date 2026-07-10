Fiorentina, Andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera: è ufficiale
Ora è ufficiale: Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera della Fiorentina. Il club della famiglia Commisso ha scelto di affidare la guida tecnica dell'Under 19 viola all'ex Roma ed Empoli: per lui si tratta di un ritorno dopo l'esperienza da allenatore degli Allievi Nazionali viola vissuta tra il 1996 e il 1998.
Fiorentina, Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera
"ACF Fiorentina - si legge nella nota pubblicata dal club viola sui suoi canali ufficiali - comunica che Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera viola. Mister Andreazzoli, nel corso della sua carriera, ha avuto esperienze professionali di assoluto livello, sia da collaboratore tecnico che da primo allenatore, come quelle sulle panchine di Roma, Genoa ed Empoli. Andreazzoli torna alla Fiorentina dopo l’esperienza tra il 1996 ed il 1998 da allenatore degli Allievi Nazionali. Al Mister va il più sincero bentornato da parte di tutto il Club".