Fiorentina, i convocati di Grosso per il ritiro al Viola Park

La Fiorentina ha reso ufficialmente noto l'elenco dei giocatori convocati da Fabio Grosso per la pre-season 2026/27 , che partirà nella giornata di domani proprio al "Rocco B. Commisso Viola Park". Previste due amichevoli tra il 19 e il 22 luglio: primo test contro la Primavera viola, poi il confronto con il Gubbio, formazione di Serie C.

Fiorentina, i convocati di Grosso per la pre-season: presenti Dragusin e Atta, escluso Gosens

Tra i convocati di Fabio Grosso compaiono anche i neo arrivati Radu Dragusin e Arthur Atta, prelevati rispettivamente da Tottenham e Udinese. Rinforzi importanti per lo staff tecnico della squadra gigliata, chiamato ad aprire un ciclo e a concentrarsi sul campionato di Serie A, non disputando competizioni europee nella prossima stagione. C'è regolarmente anche Moise Kean, punto di riferimento del reparto offensivo, a cui Grosso non ha intenzione di rinunciare. Escluso, invece, l'ex Atalanta Robin Gosens, ormai fuori dal progetto.

Qui di seguito l'elenco completo dei calciatori convocati da Fabio Grosso per il ritiro estivo della Fiorentina:

dal 12 luglio 2026

1. ATTA Arthur, 2003

2. BALBO VIERA Luis Fancisco, 2006

3. BELDENTI Dennis, 2010

4. BRESCIANINI Marco, 2000

5. CHRISTENSEN Oliver (P), 1999

6. COMUZZO Pietro, 2005

7. CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

8. CROCI Federico, 2010

9. DE GEA QUINTANA David (P), 1990

10. DELI Lapo, 2006

11. DRAGUSIN Radu-Matei, 2002

12. EGHAREVBA Fortune, 2010

13. FABBIAN Giovanni, 2003

14. FAGIOLI Nicolò, 2001

15. FEI Gianmaria (P), 2007

16. FERNANDES SANTOS LOPES Viery, 2005

17. FORTINI Niccolò, 2006

18. GUDMUNDSSON Albert, 1997

19. KEAN Moise Bioty, 2000

20. LEZZERINI Luca (P), 1995

21. MANDRAGORA Rolando, 1997

22. MELANI Federico, 2009

23. MORENO Matías Agustín, 2003

24. NDOUR Cher, 2004

25. PERROTTI Alessandro, 2008

26. PICCOLI Roberto, 2001

27. PIRRÒ Antonio, 2008

28. RANIERI Luca, 1999

29. SOHM Simon Solomon, 2001

ATTIVITÁ INDIVIDUALE

1. PARISI Fabiano, 2000

RIPOSO AGGIUNTIVO PER IMPEGNI CON LA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE

1. PONGRAČIĆ Marin, 1997