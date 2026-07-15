Fiorentina, Atta si presenta: "Questo il posto giusto per me. I miei idoli? Cristiano Ronaldo e Pogba"

"Ho scelto Firenze perché quando ho parlato con il direttore Paratici e con il mister mi hanno detto che volevano far crescere la Fiorentina . Ho pensato che fosse il posto giusto per me . Qui poi c'è una tifoseria appassionata e anche questo mi ha convinto". Queste le prime dichiarazioni di Arthur Atta nel corso della conferenza stampa di presentazione al Viola Park.

Atta: "Il modo di giocare della Fiorentina mi ha intrigato. Grosso vuole la palla in movimento"

Atta ha spiegato che, oltre alla Fiorentina, altri club si erano interessati a lui: "C'erano altre squadre ma ho scelto Firenze. Il modo di giocare di questa squadra mi ha subito intrigato". Il centrocampista ha spiegato anche cosa gli ha detto Grosso in questi primi giorni in viola: "Vuole sempre giocare avanti e sfruttare gli spazi. Vuole la palla sempre in movimento e giocare. Ecco perché sono molto contento di aver raggiunto la Fiorentina e avere un allenatore come Grosso". Il classe 2003 è stato acquistato al termine di un'operazione da circa 40 milioni di euro: "Ho ancora tante cose da imparare. Sono pronto e non vedo l'ora di iniziare. Lo scorso anno ho fatto una buona stagione ma penso che stando qui posso fare ancora meglio. Posso segnare e fare assist. E' quello che proverò a fare con la squadra". Un arrivo, quello del giocatore, che ha generato grande entusiasmo a Firenze: "Non sento la pressione esterna, semmai l'orgoglio per la fiducia che ho ottenuto dalla società. Cercherò di fare il meglio per ripagarla".

Atta: "Penso di poter segnare di più. Fagioli? Un piacere giocare con lui"

Atta nello scorso campionato, giocato con la maglia dell'Udinese, ha realizzato 5 gol e fornito 4 assist in 32 partite disputate. Tra gli obiettivi personali del giocatore, quello di migliorare questo bottino: "Sono certo che in questa squadra ci saranno più spazi liberi per me in campo. Penso di poter segnare di più, almeno lo spero. Lavorerò tanto per questo". Il giocatore è attualmente impegnato con il resto della squadra in ritiro: "Vogliamo fare bene ma ancora non abbiamo un obiettivo. Intanto dobbiamo conoscerci e lavorare bene insieme, seguendo il mister". Tra i nuovi compagni anche Fagioli: "Un giocatore davvero forte, trasmette sempre molta calma: è un piacere giocare con lui. Ci sono molti giocatori di livello in questa squadra".

"I miei idoli? Cristiano Ronaldo e Pogba"

"Fin da giovane ho sempre giocato da mezzala sinistra nel 4-3-3. Poi ovviamente nel professionismo le cose cambiano. Faccio sempre quello che chiede l'allenatore. Certo che il modulo con cui vogliamo giocare mi aiuterà tanto". Così Atta ha parlato della sua posizione preferita. E tra altri grandi centrocampisti, il suo direttore sportivo ai tempi dell'Udinese, Nani, lo aveva definito un "mix tra Bellingham e Zidane". Su questo fatto, il giocatore ha scherzato: "Gli ho già detto al direttore in privato che non mi ci rivedo molto... io ho come idoli oggi Cristiano Ronaldo e Pogba".