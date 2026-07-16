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Fiorentina, Dragusin si presenta: "La presenza di Paratici ha influito". E sul mancato trasferimento alla Roma...

Il difensore rumeno: "C'è un clima molto positivo, io sono recuperato al 100%. In questi giorni ho visto un gruppo che ha fame"
3 min
TagsFiorentinaDragusinSerie A
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Proseguono le conferenze stampa di presentazione in casa Fiorentina, un giorno dopo quella di Atta, il protagonista al Viola Park è stato Dragusin. Il difensore romeno torna in Serie A dopo l'esperienza al Tottenham: "Ho scelto la Fiorentina perché ha un progetto di crescita" ha dichiarato il classe 2002, svelando: "La trattativa è partita con la chiamata di Paratici, che conosco molto bene. Il fatto che fosse qui ha influito molto".

Dragusin: "La trattativa con la Fiorentina è durata poco"

A gennaio Dragusin era stato vicino alla Roma: "D'inverno ci furono delle trattative, ma per vari motivi non sono andato da nessuna parte. Quando ho ricevuto la chiamata della Fiorentina non ci abbiamo pensato molto: la trattativa è durata poco". Sugli obiettivi che si è posto, il difensore ha dichiarato: "Voglio crescere e migliorare per fare grandi cose. Ho visto voglia di migliorare: c'è un clima molto positivo". Primi giorni di ritiro per Dragusin, che ha così avuto modo di iniziare a lavorare con Grosso: "Ci siamo appena conosciuti, ci avevo giocato contro quando allenava il Frosinone. Già li vidi come giocava bene: sono felice di ritrovarlo. Sono sicuro che andremo nei dettagli nelle prossime settimane".

"Ho trovato un gruppo con molta fame. Voglio rimanere per fare grandi cose"

Dragusin sui primi giorni di lavoro ha dichiarato: "Ho visto un gruppo con molta fame". Nell'ultima stagione il giocatore è stato bloccato a lungo dagli infortuni: "Sono recuperato al 100%: mi sento in grado di dare tanto. Ho passato un anno bruttissimo che è servito a crescere su altri aspetti. Voglio ringraziare il Tottenham, ho visto una realtà diversa e mi ha fatto vincere un'Europa League". Dragusin è arrivato a Firenze in prestito con diritto di riscatto (e obbligo a determinate condizioni)"Il fatto che sono qua vuol dire che conta solo la Fiorentina: voglio rimanere qua per fare tante grandi cose e ripagare la fiducia della società".

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