Dove vedere Fiorentina-Fiorentina Primavera in tv? Dazn o Sky, orario

Primo test stagionale per la Fiorentina di Fabio Grosso : i viola, impegnati nel ritiro al Viola Park, svolgeranno un allenamento congiunto contro la formazione Primavera, campione d'Italia in carica e allenata da Aurelio Andreazzoli : per Kean e compagni sarà un'occasione per capire come procede il lavoro atletico e la fase tattica sotto la guida del nuovo tecnico.

Fiorentina-Fiorentina Primavera, l'orario

L'amichevole tra Fiorentina e Fiorentina Primavera andrà in scena oggi, domenica 19 luglio, alle ore 18:00 allo stadio Curva Fiesole del Viola Park.

Dove vedere Fiorentina-Fiorentina Primavera in tv

Quella contro la formazione Primavera non sarà un'amichevole, ma un allenamento congiunto, così è quanto ha voluto specificare la Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale. Il test si svolgerà in tre tempi da trenta minuti. Non è prevista la diretta tv per l'evento.

Le amichevoli estive della Fiorentina

Sarà un'estate ricca di eventi per la Fiorentina. La squadra di Grosso mercoledì alle 19:00 affronterà il Gubbio, quindi il 25 luglio andrà in scena contro gli inglesi del QPR. Il 29 l'amichevole contro il Watford e quindi, il primo agosto, test di lusso contro il Real Madrid di José Mourinho. Tutte le amichevoli saranno disponibili su DAZN.