Fiorentina-Fiorentina Primavera diretta: segui la prima amichevole dei viola di Grosso LIVE

19:17

Finisce la partita a metà campo

Finisce il match con il campo a 50 metri. Questa partitella finisce praticamente 1-1. Nel computo totale siamo 5-1 per la Fiorentina dei grandi.

19:12

Gol della Primavera

Gol della Primavera con Beldenti. Disimpegno sbagliato della retroguardia dei grandi e il giovane mette in rete il pallone del 5-1.

19:11

Dentro una nuova Fiorentina: c'è Kean

Grosso inserisce: Christensen; Jimenez, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Deli, Fagioli, Sohm; Pirrò, Kean, Fabbian.

19:07

Riparte la partita di allenamento

Altra partitella con campo a 50 metri. Qualche cambio nelle due formazioni.

19:06

Le parole di De Gea

"Faccio i complimenti ai ragazzi che si stanno allenando bene con questo caldo. Bello vedere i tifosi qui. Dentro lo spogliatoio c’è un’aria positiva, una energia buona e aspetto con ansia l’inizio di questa stagione". Le parole del portiere spagnolo ai microfoni del club.

19:04

C'è Paratici a bordo campo

Terminata la prima partitella tra gli applausi. Tanto caldo con i giocatori che si dissetano. A bordo campo c’è il ds Paratici.

18:59

Ancora Piccoli in gol: 5-0

L'ex Cagliari segna ancora: bel gol dopo essersi smarcato. Tiro che va sul palo e poi in rete. Siamo sul 5-0.

18:57

Super parata di De Gea

Ottimo spunto del giovane Mazzeo che converge da sinistra, si inserisce in area e tira. Gran parata di De Gea, già in forma.

18:50

30' - Il campo viene ancora allungato

Altro stop della partita: il campo viene ancora allungato.

18:48

28' - Poker servito da Ndour: 4-0

Poker della Fiorentina servito da Ndour: dribbling in area e sinistro all'incrocio per il centrocampista viola

18:39

19' - Breve pausa per allungare e allargare il campo

Breve stop della partitella per spostare una delle porte e allungare (ma anche allargare) il campo.

18:32

12' - Piccoli cala il tris: 3-0

La Fiorentina cala il tris con Piccoli: il centravanti a segno con un destro dal cuore dell'area.

18:28

8' - Raddoppio firmato da Mandragora: 2-0

Raddoppio firmato da Mandragora che batte Lezzerini (schierato tra i pali della Primavera). Breve pausa per spostare una delle porte e allungare il campo.

18:27

7' - Atta a segno di tacco

Fiorentina in vantaggio con Atta, a segno di tacco su assist di Ndour. Applausi dei tifosi per l'infortunato Parisi, presente a bordo campo.

18:26

6' - Intensità e spazi affollati, applausi per Parisi a bordo campo

Intensità negli spazi stretti in questo avvio di allenamento congiunto tra Fiorentina e Primavera. Una sola parata per De Gea, un sinistro di Gudmundsson alto tra le occasioni sul taccuino. Applausi per Parisi

18:20

Iniziato il test in famiglia

Iniziato il test in famiglia tra la Fiorentina e la Primavera viola. Modulo speculare per le due formazioni, entrambe in campo con il 4-3-3.

18:19

La formazione di Grosso per i primi 30' a campo ridotto

Questa la Fiorentina che Grosso ha deciso di schierare per il primo dei due tempi di 30' previsti dall'allenamento congiunto con la Primavera (campo ridotto della metà, con una porta posizionata sulla linea di centrocampo):

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Brescianini; Atta, Mandragora, Ndour; Fortini, Piccoli, Gudmundsson.

18:13

Entrati in campo anche i baby della Primavera

Sono entrati in campo anche i baby di Aurelio Andreazzoli. Ad accogliere lo staff della Fiorentina Primavera e i suoi calciatori il direttore sportivo Paratici e il tecnico Grosso, che hanno salutato uno a uno tutti i ragazzi viola.

18:08

Paratici e Grosso a colloquio in panchina

Fabio Paratici e Fabio Grosso a colloquio in panchina, mentre la Fiorentina si riscalda in vista dell'allenamento congiunto con la Primavera. Sorrisi ed espressioni distese per il direttore sportivo e il tecnico dei viola.

18:03

Due tempi da 30' e campo 'variabile': la formula dell'allenamento congiunto

Due tempi da 30' ciascuno con il campo che sarà inizialmente ridotto per poi essere sfruttato nella sua completezza: questa la formula dell'allenamento congiunto tra la Fiorentina e la Primavera.

18:01

I viola di Grosso entrati in campo tra gli applausi

La Fiorentina di Grosso hanno fatto il loro inigresso in campo allo stadio Curva Fiesole del Viola Park, accolti dagli applausi dei tifosi presenti. I viola stanno effettuando il riscaldamento, in attesa di accogliere sul terreno di gioco la Primavera di Andreazzoli.

17:58

Tanti i tifosi presenti al Viola Park

Tanti i tifosi presenti in tribuna al Viola Park, con famiglie e bambini a gremire gli spalti, per assistere a questo allenamento congiunto tra la Fiorentina di Grosso e la Primavera di Andreazzoli.

17:51

Domani la presentazione di Viery

Giornata di presentazione quella di domani (lunedì 20 luglio) per Viery, difensore brasiliano classe 2005 acquistato dal Gremnio e primo dei nuovi acquisti dei Viola, che parlerà in conferenza stampa (il via alle ore 12:00), presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park.

17:39

Kean in gruppo, rebus Fagioli. E Brescianini...

In casa Fiorentina c'è da capire se al test di oggi parteciperà Nicolò Fagioli, che ieri si è fermato al termine della seduta pomeridiana per un piccolo fastidio al ginocchio (stop a scopo precauzionale). Ha partecipato invece per la prima volta a tutta la seduta in gruppo Moise Kean, mentre continuano gli esperimenti sulle corsie vista la mancanza di esterni bassi e alti. E così è probabile che oggi vedremo un Brescianini in versione terzino, ruolo in cui è stato provato anche ieri da Grosso.

17:30

Ufficiale la cessione di Richardson: va in prestito al Le Havre

Cessione in casa Fiorentina a poche ore dal primo test in famiglia contro la Primavera. Il club viola ha infatti comunicato "a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Richardson all'Havre Athletic Club". Nelle giovanili della squadra francese, meglio nota come Le Havre, il centrocampista transalpino classe 2002 (reduce da un prestito di sei mesi al Copenaghen) è calcisticamente cresciuto e ha poi disputato le due prime due stagioni da professionista tra il 2021 e il 2023, quando è passato al Reims dove lo ha preso poi la Fiorentina nel 2024.

Viola Park, Bagno a Ripoli (Firenze)