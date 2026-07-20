Fiorentina, Viery si presenta: "Il mio nome per Bobo Vieri, mi ispiro a Sergio Ramos"

La nuova Fiorentina di Grosso e Paratici continua a muoversi e a rinforzarsi in vista della nuova stagione. Dopo i colpi di Oulai, Atta, Dragusin e Jimenez il club viola ha ufficializzato e presentato Viery Fernandes Santos Lopes, difensore brasiliano acquistato dal Gremio. "Ho scelto la Fiorentina perché mi è piaciuto molto il progetto che mi è stato presentato quando ho parlato con i dirigenti e con il presidente, ho capito che sarebbe stato un progetto molto interessante per me. Questa è una squadra giovane, c'è un brasiliano come Dodò che mi può aiutare tanto ed ho fatto questa scelta anche per Firenze, che è molto bella, e sono sicuro che questa è una città che piacerà anche alla mia famiglia", queste le sue parole durante la conferenza stampa.

Viery: "Mi ispiro a Sergio Ramos"

"Voglio ringraziare il presidente Commisso, i dirigenti, ed anche la madre del presidente, che mi hanno aiutato e portato qui. Grazie al Gremio che mi ha formato come atleta e come persona. Sono cresciuto come terzino, poi ho cominciato a giocare come centrale, quindi posso coprire entrambe le posizioni. Per me conta soprattutto giocare, sono pronto a rispondere a ciò che mi verrà richiesto da mister Grosso. Le mie caratteristiche sono soprattutto difensive, nell'uno contro uno. Mi piace dare tutto in campo e lo farò anche per la mia Fiorentina. Idoli? Mi è sempre piaciuto ispirarmi a calciatori come Sergio Ramos", ha aggiunto Viery.

Il legame con "Bobo" Vieri

Dopo aver spiegato come il suo nome si pronunci senza accento, il neo calciatore gigliato ha rivelato: "Mio padre era un grande fan del centravanti Christian Vieri e per questo mi ha dato questo nome. In Brasile il campionato italiano è molto seguito, per un calciatore brasiliano è un campionato molto tattico, serve molta attenzione. Sono molto felice di essere qui e spero di poter continuare ad imparare sempre di più". Sul suo connazionale Dodò: "Mi ha aiutato da quando sono qui nella quotidianità, non conosco il suo futuro, non parliamo di questo, ma del Brasile e della nazionale brasiliana che è uno dei miei obiettivi come quello di tutti i giocatori brasiliani. Ho scelto di venire a giocare in Europa anche per questo".

Viery: "Con Grosso crescerò"

Viery che ha scelto come suo numero di maglia il 33, anche se "mi piace il 44, ma era già occupato", parlando del tecnico Fabio Grosso, ha dichiarato: "Mi ha detto quello che devo fare, capisce molto di calcio, so che con lui crescerò. Kean? Tutti conoscono le sue caratteristiche, è un calciatore molto difficile da marcare in allenamento". L'ex Gremio infine ha rivelato: "Ho sentito il presidente Giuseppe Commisso, mi ha detto cosa si attenda da me, e io gli ho detto che sono molto contento di essere qui. Ho molto rispetto per lui e darò il massimo per soddisfare le aspettative che ha il club nei miei confronti".