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mercoledì 22 luglio 2026
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Atta esclusivo: “Io e la Fiorentina fatti l’uno per l’altra. Voglio una stagione top”

L'intervista al francese, colpo di mercato della Viola: "Ho voluto solo Firenze, tra i miei obiettivi c'è la chiamata di Zidane. Su Grosso..."
Francesco Gensini
1 min
TagsAttaFiorentina
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FIRENZE - C'era un bambino che rompeva i vetri delle finestre giocando a pallone nel salotto di casa con un sogno da realizzare, c’è un giovane calciatore che quel sogno l’ha passato ai tifosi della Fiorentina solo col suo arrivo a Firenze nello stupore condiviso con Fabio GrossoMa davvero l’abbiamo preso noi?»): benvenuti nel meraviglioso

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