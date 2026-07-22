La Fiorentina è scatenata: Alajbegovic nel mirino! Ma c’è anche un’alternativa

FIRENZE - La Fiorentina osserva interessata gli sviluppi della vicenda Kerim Alajbegovic. Il classe 2007 è in trattativa con l’Atalanta, dove giocherebbe molto volentieri e con cui ha un’intesa di massima. Ma manca ancora l’affondo decisivo. Questo perché la pretesa economica del Bayer Leverkusen è alta: 30 milioni di euro . La Dea è pronta a spingersi fino a 22 per l’attaccante bosniaco munito di passaporto tedesco, il cui contratto con il Leverkusen scadrà a giugno 2031. Alajbegovic percepirebbe un ingaggio di poco sotto i 2 milioni. L’ Atalanta è molto interessata. Sta di fatto che ad oggi le parti sono lontane, motivo per il quale restano in ballo diverse squadre tra cui appunto la Fiorentina, in cerca di un esterno offensivo di qualità.

Resta sempre d’attualità il nome di Cristian Volpato , che farebbe carte false pur di giocare a Firenze. Il classe 2003 piace tanto a Fabio Grosso, ma il Sassuolo chiede una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Non poco. Il suo contratto coi neroverdi scadrà nel 2028. Da non perdere di vista Johan Bakayoko , che l’allenatore del Lipsia ha deciso di valutare attentamente durante la preparazione estiva. Nel caso in cui scegliesse di metterlo definitivamente sul mercato i tedeschi chiederebbero almeno 20 milioni. E poi c’è il sogno Noa Lang, ammesso e non concesso che il Napoli decida di farlo ufficialmente partire in accordo col tecnico Massimiliano Allegri.

Kean in bilico

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato del contatto che c'è stato tra il Como e i procuratori di Moise Kean. Una chiacchierata a titolo informativo e che per adesso non ha portato a niente di concreto, anche perché la Fiorentina non è stata chiamata. Ieri dalla Turchia è tornata a rimbalzare la voce di un confronto che ci sarebbe stato tra gli agenti del classe 2000 e il Fenerbahce. Un'indiscrezione che però non ha trovato conferma. Sta di fatto che le voci girano e che la società viola si metterebbe a trattare a fronte di una proposta da circa 40 milioni. Kean sta bene a Firenze ma la sua posizione è tutt'altro che solida. Situazione da monitorare fino all'ultimo.

Effetto domino

Nel frattempo la Fiorentina resta interessata a Joao Mario della Juventus. Non è stata formulata un'offerta concreta perché prima bisognerà liberare la fascia. Fortini può tornare utile in tal senso, visto che il Torino spinge per portarlo a casa. La richiesta è di circa 10 milioni. Capitolo Nicolas Valentini: la dirigenza viola ha un accordo col Gremio per il trasferimento a 3,5 milioni, tuttavia il difensore prende tempo in quanto preferirebbe rimanere in Europa. La trattativa è bloccata. Infine Matias Moreno. C'è un'intesa col Wrexham per la cessione a 8,5 milioni più il 50% della rivendita in favore della Fiorentina, ma l'argentino nicchia. Su di lui anche Monza, Getafe ed Espanyol. Paratici spera di farlo uscire in settimana.