Dove vedere Fiorentina-Gubbio in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo l'impegno in famiglia contro la Primavera, vinto 8-1, la Fiorentina torna in campo per la seconda amichevole del programma estivo di pre campionato. Al Viola Park arriva il Gubbio , reduce dall'ultima stagione in Serie C dove la squadra è stata eliminata ai playoff. Viola scatenati sul mercato, con Paratici che continua a chiudere colpi per una rivoluzione necessaria dopo la scorsa stagione: ora sta a Grosso trovare la iusta quadra per inserire tutti nel migliore dei modi.

Dove vedere Fiorentina-Gubbio in diretta tv

Fiorentina-Gubbio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Gubbio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.