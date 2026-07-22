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mercoledì 22 luglio 2026
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Dove vedere Fiorentina-Gubbio in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo il test amichevole in famiglia contro la Primavera, i viola tornano in campo per il secondo impegno del pre campionato
3 min
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Fiorentina

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Tutte le notizie sulla squadra

Dopo l'impegno in famiglia contro la Primavera, vinto 8-1, la Fiorentina torna in campo per la seconda amichevole del programma estivo di pre campionato. Al Viola Park arriva il Gubbio, reduce dall'ultima stagione in Serie C dove la squadra è stata eliminata ai playoff. Viola scatenati sul mercato, con Paratici che continua a chiudere colpi per una rivoluzione necessaria dopo la scorsa stagione: ora sta a Grosso trovare la iusta quadra per inserire tutti nel migliore dei modi.

Fiorentina-Gubbio, l'orario

L'amichevole tra Fiorentina e Gubbio andrà in scena oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 19 allo Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park.

 

 

Dove vedere Fiorentina-Gubbio in diretta tv

Fiorentina-Gubbio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

 

 

Fiorentina-Gubbio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 

 

 

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