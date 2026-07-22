Fiorentina-Gubbio diretta: segui l'amichevole dei viola di Grosso LIVE
Prima amichevole della pre-season 2026/27 per la Fiorentina di Fabio Grosso, impegnata oggi al Viola Park contro il Gubbio di Domenico Di Carlo, formazione iscritta al girone B di Serie C. Grande curiosità accompagna i nuovi acquisti di Fabio Paratici, con particolare riferimento ad Arthur Atta, prelevato dall'Udinese in questa sessione estiva. Riflettori puntati anche su Moise Kean, che ieri pomeriggio ha svolto solo lavoro specifico in palestra. E su di lui c'è il Como di Fabregas. Segui il test match odierno in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
19:46
42' - Ritmi più bassi in questa fase
Il Gubbio si continua a difendere con ordine, la Fiorentina fa la partita ma non affonda, almeno per il momento.
19:37
33' - Ranieri vicino al gol
Su azione da calcio d'angolo, Ranieri va ad un passo dal gol con un colpo di testa a un metro dalla linea di porta. Leggermente disturbato, il difensore non è riuscito a centrare il bersaglio grosso. Palla clamorosamente fuori.
19:34
30' - Destro largo di Gudmundsson
Gudmundsson riceve sulla trequarti, si gira e calcia, ma il suo tentativo termina alto.
19:30
26' - Si riparte
Pallone in possesso della Fiorentina di Fabio Grosso. Si riparte.
19:28
24' - Cooling break
Pausa per i giocatori in campo, che hanno ora la possibilità di dissetarsi. Gran caldo al Viola Park.
19:22
18' - Tiro di Atta, respinge Bagnolini
Conclusione di Atta, sporcata dal tocco di un difensore e poi respinta da Bagnolini in tuffo.
19:20
16' - Ancora pericoloso Piccoli
Diagonale di Piccoli, che strozza troppo il tiro e non centra lo specchio della porta di Bagnolini. Occasione per la Viola.
19:18
14' - Palo di Gudmundsson, miracolo di Bagnolini
Gudmundsson sempre nel vivo del gioco in questo avvio. Gran giocata dell'islandese in area di rigore, poi il destro a giro e la parata di Bagnolini, che devìa la conclusione sul palo.
19:10
6' - Fiorentina pericolosa
La Fiorentina ci prova anche su palla inattiva, con Atta che vede annullarsi un gol, con il gioco già fermato precedentemente dal direttore di gara per un fallo in attacco. Si resta sullo 0-0.
19:07
3' - Bagnolini salva su Piccoli
Piccoli scatta sul filo del fuorigioco ma a tu per tu con Bagnolini si lascia ipnotizzare dal portiere del Gubbio, bravo a respingere con i piedi il tentativo dell'attaccante viola.
19:05
1' - È iniziata Fiorentina-Gubbio
Partiti! Gubbio in possesso di palla in questo avvio. È iniziata la prima amichevole della Viola.
19:00
Squadre in campo
Fanno il loro ingresso in campo le squadre di Grosso e Di Carlo. Tutto pronto per Fiorentina-Gubbio.
18:54
A breve il fischio d'inizio di Fiorentina-Gubbio
Manca sempre meno al kick-off di Fiorentina-Gubbio, prima amichevole vera e propria della Viola in questa pre-season 2026/27.
18:42
Fiorentina, venerdì la partenza per l'Inghilterra: il programma
Al termine della prima fase di ritiro al “Rocco B. Commisso Viola Park”, la squadra, il 24 luglio, volerà in Inghilterra dove si allenerà fino al 31 luglio e dove affronterà in amichevole il QPR, sabato 25 luglio alle ore 16:00 (CET), presso il MATRADE LOFTUS ROAD STADIUM di Londra, ed il Watford, mercoledì 29 Luglio alle ore 20:30 (CET) presso il VICARAGE ROAD STADIUM di Watford.
18:28
Gli uomini a disposizione di Grosso: panchina per Kean
Dai portieri Christensen e Lezzerini a giocatori di movimento come Balbo, Comuzzo, Fabbian, Fagioli, Jimenez, Viery, Sohm, Kean, Beldenti, Croci, Deli, Egharevba, Melani, Perrotti, Pirrò e Oulai.
18:22
Le scelte di Di Carlo
Gubbio che schiera per l'occasione Bagnolini tra i pali, affiancato da Meconi, Baroncelli, Cesari, Rosaia, Baldini, Minta, Cardascio, La Mantia, Barizza e Podda.
18:19
La formazione ufficiale della Fiorentina
Ecco l'undici scelto da Fabio Grosso per il primo tempo di Fiorentina-Gubbio:
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Dragusin, Ranieri, Brescianini; Atta, Mandragora, Ndour; Fortini, Piccoli, Gudmundsson. All. F. Grosso.
18:10
Riflettori puntati su Moise Kean
Moise Kean si è allenato soltanto in palestra nel pomeriggio di ieri, non partecipando al lavoro sul campo con il resto dei compagni. Gestione dei carichi, dopo il problema alla tibia che lo ha tenuto ai box nel recente passato. Sullo sfondo, le voci di mercato che lo vedono accostato al Como di Fabregas.
18:00
Fiorentina, primo test stagionale contro il Gubbio
Grande curiosità per la prima apparizione stagionale della Fiorentina di Fabio Grosso, che oggi sfiderà il Gubbio di Domenico Di Carlo nella splendida cornice dello stadio "Curva Fiesole" del Rocco B. Commisso Viola Park. Fischio d'inizio previsto alle ore 19.
Viola Park - Firenze