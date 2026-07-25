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Dove vedere QPR-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole della squadra di Fabio Grosso: le probabili formazioni
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Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

È cominciata l'avventura inglese della Fiorentina. Dopo aver concluso la prima fase della preparazione estiva al Viola Park, la squadra di Fabio Grosso è sbarcata nel Regno Unito, dove oggi affronterà il Queens Park Rangers nella prima amichevole internazionale dell'estate dopo quelle con la Primavera e il Gubbio. Un test utile per valutare i progressi del gruppo dopo le prime settimane di lavoro.

QPR-Fiorentina, l'orario

L'amichevole tra QPR e Fiorentina andrà in scena oggi, sabato 25 luglio, alle ore 16 allo stadio Loftus Road di Londra in Inghilterra, dove i viola sono in tournée.

Dove vedere QPR-Fiorentina in diretta tv

QPR-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

QPR-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Le probabili formazioni

QPR (4-2-3-1): Salamon; Mbengue, Dunne, Edwards, Kemper; Alemayehu, Madsen; Smyth, Vale, Chair; Burrell. All. Stephan.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Dragusin, Ranieri Fortini; Mandragora, Ndour, Brescianini; Atta, Piccoli, Gudmundsson. All. Grosso.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

È cominciata l'avventura inglese della Fiorentina. Dopo aver concluso la prima fase della preparazione estiva al Viola Park, la squadra di Fabio Grosso è sbarcata nel Regno Unito, dove oggi affronterà il Queens Park Rangers nella prima amichevole internazionale dell'estate dopo quelle con la Primavera e il Gubbio. Un test utile per valutare i progressi del gruppo dopo le prime settimane di lavoro.

QPR-Fiorentina, l'orario

L'amichevole tra QPR e Fiorentina andrà in scena oggi, sabato 25 luglio, alle ore 16 allo stadio Loftus Road di Londra in Inghilterra, dove i viola sono in tournée.

Dove vedere QPR-Fiorentina in diretta tv

QPR-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

QPR-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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