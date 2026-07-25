Dove vedere QPR-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

È cominciata l'avventura inglese della Fiorentina . Dopo aver concluso la prima fase della preparazione estiva al Viola Park, la squadra di Fabio Grosso è sbarcata nel Regno Unito, dove oggi affronterà il Queens Park Rangers nella prima amichevole internazionale dell'estate dopo quelle con la Primavera e il Gubbio. Un test utile per valutare i progressi del gruppo dopo le prime settimane di lavoro.

L'amichevole tra QPR e Fiorentina andrà in scena oggi, sabato 25 luglio, alle ore 16 allo stadio Loftus Road di Londra in Inghilterra, dove i viola sono in tournée.

Dove vedere QPR-Fiorentina in diretta tv

QPR-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

QPR-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.