Fiorentina, non bastano Atta e Piccoli: Grosso battuto 3-2 in amichevole dal Qpr

Davanti a 8200 spettatori presenti sugli spalti, di cui 300 tifosi viola, Fabio Grosso ha mandato in campo dal 1' una squadra disposta con il 4-3-3 con De Gea in porta, in difesa Dodo, Dragusin, Viery e Brescianini, quest'ultimo adattato vista l'assenza attualmente in rosa di esterni mancini. A centrocampo Oulai in regia, affiancato da Ndour e Atta , Kean punta centrale, e ai suoi lati Alex Jimenez e Gudmundsson. Nel secondo tempo spazio a tutti i componenti partiti dalla panchina , fra cui Fagioli a centrocampo, Comuzzo e Ranieri in difesa, e Piccoli in attacco.

Non bastano Atta e Piccoli: Fiorentina battuta 3-2

Nel primo tempo a segno al 30' il Qpr con Madsen su calcio di rigore dopo un fallo commesso in area da Dodo su Smyth. La risposta del club gigliato poco dopo con un'azione personale di Kean che non trova la porta. Kemper raddoppia al 39' sfruttando uno scivolone di Dragusin, ma poco prima dell'intervallo Atta accorcia le distanze. A inizio ripresa Smyth trova la doppietta personale su cross di Larkeche (54'), ma la Fiorentina non si arrende e al 65' con Piccoli accorcia nuovamente le distanze. Nel finale doppia chance per i toscani per arrivare al pareggio, con Croci prima e Mandragora poi, ma senza fortuna. "Loro erano più avanti di preparazione, noi abbiamo fatto solo dieci giorni di preparazione e con giocatori nuovi, perciò, procediamo passo dopo passo - ha detto il capitano della Fiorentina David De Gea -. Dobbiamo aspettare un po' ma mi piace quello che vedo, al di là del risultato di oggi, sta nascendo una squadra forte. Come detto bisogna andare passo passo. Sono solo dieci giorni che ci alleniamo con Grosso, anche sulla parte atletica al momento, e dobbiamo migliorare in tanti dettagli, a lui piace il gioco offensivo - ha detto il portiere -. Sul mercato abbiamo preso giocatori forti ma dobbiamo fare un step in avanti anche perché è l'anno del Centenario appunto".

Prossimo test inglese contro il Watford

Prova complessivamente con più ombre che luci per i viola che hanno dimostrato di pagare ancora i carichi fisico-atletici delle prime due settimane di ritiro estivo. In evidenza però Oulai e Atta, palese le difficoltà sugli esterni offensivi, con Gudmundsson fuori posizione, così come il nuovo arrivato Jimenez. Il programma della Fiorentina prevede per domani (domenica 26 luglio) un'unica seduta di allenamento, sempre in terra inglese, con un altro test amichevole in programma mercoledì (29 luglio), questa volta sul campo del Watford.