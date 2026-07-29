Dove vedere Watford-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
Seicentosei giorni dopo. Dal 1 dicembre 2024 al 29 luglio 2026, Edoardo Bove e Fiorentina, in campo di nuovo insieme, da avversari, ma solo per novanta minuti. La sfida in programma stasera trascende il campo e riporta a quella glaciale serata del Franchi, alla Fiorentina di Palladino, e a quel maledetto minuto diciassette che ha cambiato tutto. Quarta amichevole per la Viola di Grosso dopo l'8-1 alla Primavera, l'1-0 al Gubbio e la sconfitta per 3-2 contro QPR.
Watford-Fiorentina, l'orario
L'amichevole tra Watford e Fiorentina è in programma oggi, mercoledì 29 luglio, alle 20:30 (ore italiane) allo stadio Vicarage Road di Watford, in Inghilterra. Il prossimo test precampionato per la Viola in è in programma sabato primo agosto, alle 18, al Worthersee Stadium di Klagenfurt, in Austria, contro il Real Madrid. A seguire tappa a Firenze, giovedì 6 agosto: alle 20, al Viola Park, l'amichevole contro gli spagnoli del Deportivo La Coruna. Sabato 8 agosto, alle 18, è infine in calendario il match al Braglia contro il Modena.
Dove vedere Watford-Fiorentina in diretta tv
Watford-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Watford-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Amichevole Watford-Fiorentina, la probabile formazione di Grosso
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Jimenez; Ndour, Oulai, Brescianini; Atta, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Grosso.
Seicentosei giorni dopo. Dal 1 dicembre 2024 al 29 luglio 2026, Edoardo Bove e Fiorentina, in campo di nuovo insieme, da avversari, ma solo per novanta minuti. La sfida in programma stasera trascende il campo e riporta a quella glaciale serata del Franchi, alla Fiorentina di Palladino, e a quel maledetto minuto diciassette che ha cambiato tutto. Quarta amichevole per la Viola di Grosso dopo l'8-1 alla Primavera, l'1-0 al Gubbio e la sconfitta per 3-2 contro QPR.
Watford-Fiorentina, l'orario
L'amichevole tra Watford e Fiorentina è in programma oggi, mercoledì 29 luglio, alle 20:30 (ore italiane) allo stadio Vicarage Road di Watford, in Inghilterra. Il prossimo test precampionato per la Viola in è in programma sabato primo agosto, alle 18, al Worthersee Stadium di Klagenfurt, in Austria, contro il Real Madrid. A seguire tappa a Firenze, giovedì 6 agosto: alle 20, al Viola Park, l'amichevole contro gli spagnoli del Deportivo La Coruna. Sabato 8 agosto, alle 18, è infine in calendario il match al Braglia contro il Modena.
Dove vedere Watford-Fiorentina in diretta tv
Watford-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Watford-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.