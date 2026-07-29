Dove vedere Watford-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Seicentosei giorni dopo. Dal 1 dicembre 2024 al 29 luglio 2026, Edoardo Bove e Fiorentina, in campo di nuovo insieme, da avversari, ma solo per novanta minuti. La sfida in programma stasera trascende il campo e riporta a quella glaciale serata del Franchi, alla Fiorentina di Palladino, e a quel maledetto minuto diciassette che ha cambiato tutto. Quarta amichevole per la Viola di Grosso dopo l'8-1 alla Primavera, l'1-0 al Gubbio e la sconfitta per 3-2 contro QPR.

Calciomercato Fiorentina Thorstvedt vuole la Fiorentina. Kean in bilico Watford-Fiorentina, l'orario L'amichevole tra Watford e Fiorentina è in programma oggi, mercoledì 29 luglio, alle 20:30 (ore italiane) allo stadio Vicarage Road di Watford, in Inghilterra. Il prossimo test precampionato per la Viola in è in programma sabato primo agosto, alle 18, al Worthersee Stadium di Klagenfurt, in Austria, contro il Real Madrid. A seguire tappa a Firenze, giovedì 6 agosto: alle 20, al Viola Park, l'amichevole contro gli spagnoli del Deportivo La Coruna. Sabato 8 agosto, alle 18, è infine in calendario il match al Braglia contro il Modena.

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