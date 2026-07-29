Mastantuono e la Fiorentina, mille ostacoli ma l’ipotesi c’è: Paratici ci pensa

La Fiorentina culla il sogno Franco Mastantuono . Il sogno c’è, ma quasi certamente è destinato a rimanere tale per troppi motivi. Il primo dei quali appare il più determinante: la volontà del Real Madrid , che non ha ancora preso una decisione sul futuro del talento argentino classe 2007. Questo per via della spesa sostenuta due anni fa per acquistarlo dal River Plate, vale a dire 45 milioni di euro. Se il Real decidesse di cederlo, in prestito secco o al massimo con una formula che mantenga il controllo sul suo percorso di crescita, riceverebbe richieste da mezza Europa e il club viola si troverebbe in difficoltà per motivi economici e di prestigio. La Fiorentina potrebbe casomai fare leva sui buoni uffici di Paratici con il Real Madrid. Si vedrà, ma - sogno a parte - sembra tutto molto complicato.

LE OCCASIONI. Dopodiché in questo momento la Fiorentina sa di doversi necessariamente impegnare su altri fronti . Come, per esempio, su quello relativo a Alajbegovic, che costa caro, o su quello relativo a Koleosho , che continua a piacere ma per il quale il Burnley non si è ancora pronunciato. In questo caso la società viola può contare sulla preferenza del calciatore, che però ha un contratto fino al 2029 e non farà pressione sui Clarets per andarsene. Cancellieri della Lazio , invece, resta un’occasione a buon prezzo. Infine Bakayoko, che dovrà essere valutato dal Lipsia così come Lang dal Napoli .

Accelerata per Thorstvedt

Nei prossimi giorni, intanto, la Fiorentina cercherà di convincere il Sassuolo a mollare la presa per Thorstvedt: c’è la volontà di chiudere l’operazione a titolo definitivo puntando sull’inserimento di una contropartita tecnica. Su tutti l’indiziato principale è Brescianini, sempre che al giocatore piaccia l’idea di vestire la maglia neroverde. Di certo a Thorstvedt piacerebbe indossare quella viola. E allora le parti proveranno ad intensificare i contatti nell’ottica di raggiungere l’intesa finale.

La situazione Kean: il Como valuta il da farsi

Il Como nel frattempo sta valutando bene il da farsi per Kean. La squadra lombarda sta aspettando di ricevere le dovute garanzie sulla condizione atletica del centravanti per poi preparare l’offerta adeguata da presentare alla Fiorentina. Servono 40 milioni e la speranza dei dirigenti viola è di incassare la cifra in modo da finanziare una parte non indifferente del mercato. Sull’attaccante ex Juventus ha chiesto informazioni anche il Lipsia. In caso di addio, tra i profili graditi alla Fiorentina ci sono Pellegrino del Parma e Pinamonti del Sassuolo.

Per Fortini la richiesta è di 10 milioni

Oltre a Comuzzo, che oggi firmerà col Torino per un milione di prestito oneroso più eventuali 19 tra un anno per il diritto di riscatto, i viola stanno lavorando per cedere agli stessi granata anche Fortini. La richiesta è di 10 milioni. Il Venezia proverà a prendere Moreno, il cui cartellino è valutato 8 milioni di euro, e ha chiesto informazioni anche su Sohm.