Fiorentina, amichevole contro Bove: così l’abbraccio non finisce più

Bove ritroverà qualche amico

Più di un anno e mezzo dopo, le traiettorie si incrociano: dopo il suo passaggio al Watford, Championship inglese, e sei mesi da comprimario (ritorno in campo a San Valentino, il 14 febbraio, primo gol contro il Wrexham, il 17 marzo), adesso una preparazione estiva vissuta per intero e sensazioni che stanno tornando. Ritroverà qualche vecchio amico, De Gea, Dodo, Ranieri, Kean, tutti in campo assieme a lui in quel Fiorentina-Inter. E riabbraccerà la società che non lo ha mai abbandonato, neanche quando, dopo l'operazione, era evidente che Edo non avrebbe più giocato un minuto con la Viola - quell'anno rimase accanto a Palladino e alla squadra e lui stesso ringraziò il club che gli era stato vicino «nel momento più difficile della vita», definendo la sua esperienza a Firenze una «doppia rinascita».

Un esempio e un modello

Tra quelle due date c'è stata un'altra vita per il biondo di Roma. Un intermezzo fatto di visite, controlli, in cui tutto il mondo del calcio ha empatizzato nei confronti di un ventiduenne dal sorriso contagioso, uno di quelli fortunati, uno che sembrava invincibile, che ha realizzato il sogno di tutti, che dopo essere caduto all'improvviso sul campo aveva dovuto mollare l'amore della sua vita. «Mi fa sentire vivo, lo riconosco e non mi spaventa, lo accolgo - aveva detto al Corriere dello Sport nel settembre 2025 a proposito del rapporto col dolore - è inutile respingerlo. Il dolore mi ha fatto pensare a una vita normale. Ho tanti amici che studiano o lavorano e ci sono stati momenti, in questi mesi, in cui ho temuto di dover smettere di giocare. Se non avessi avuto quell’incidente, questa parte di vita non l’avrei conosciuta». Un modello, anche per come ha saputo gestire la perdita di una professione che era più di una professione. Bove è diventato anche un esempio: ha scelto di raccontare pubblicamente il proprio percorso e contribuito ad accendere i riflettori sulla prevenzione cardiologica nello sport. Il suo caso ha inoltre dato impulso al dibattito che ha portato alla cosiddetta “Legge Bove”, il provvedimento che ha rafforzato la tutela sanitaria degli atleti e la diffusione dei protocolli salvavita negli impianti sportivi italiani.