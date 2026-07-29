Watford-Fiorentina diretta: segui l'amichevole della squadra di Grosso LIVE

È il giorno di Watford-Fiorentina . La squadra di Fabio Grosso sfida gli Hornets di Alessio Dionisi in un incrocio del tutto inedito tra due squadre che non si sono mai affrontate prima d'ora. Un test che consentirà al club viola di riabbracciare Edoardo Bove , pronto a ritrovare tanti vecchi compagni seicentosei giorni dopo il malore del primo dicembre 2024. Un momento speciale, che trascende il campo e riporta a quella glaciale serata del Franchi e a quel maledetto minuto diciassette che ha cambiato tutto. Segui la terza amichevole ufficiale della Fiorentina in diretta su CorrieredelloSport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Si fa vedere ancora Iker Bravo, che schiaccia troppo la conclusione e trova la sagoma di Christensen in opposizione.

22:03

77' - Ritmi bassi al Vicarage Road

Poche occasioni in questa fase, con le squadre piuttosto stanche e alle prese con la canonica girandola di cambi.

21:56

70' - Fuori Atta, Gudmundsson e Ndour. Sostituito anche Bove

È durata 70 minuti la partita di Atta, Gudmundsson e Ndour, mentre è tempo di standing ovation anche per Edoardo Bove. Sostituito l'ex Roma.

21:52

65' - Christensen concede un corner

Colpo di testa di Iker Bravo che si impenna, Christensen deve alzare la traiettoria insidiosa in calcio d'angolo.

21:47

60' - Rotazioni per Grosso

Oltre a Viery, in questo secondo tempo spazio anche al secondo portiere Christensen.

21:39

53' - Piccoli vicino al raddoppio

Buona ripartenza della Fiorentina, che porta alla conclusione Roberto Piccoli, bravo a girare di prima intenzione verso la porta avversaria, ma non a imprimere forza alla sfera. Blocca l'estremo difensore degli inglesi.

21:32

46' - Via alla ripresa

Si riparte! È cominciato il secondo tempo di Watford-Fiorentina, viola in possesso palla. Grosso inserisce il neo acquisto Viery.

21:26

Cosa ha cambiato Grosso dal punto di vista tattico

Rispetto al solito 4-3-3, sistema di gioco scelto ad inizio stagione, Fabio Grosso ha provato in questo primo tempo Arthur Atta in posizione di trequartista, senza particolare successo. Gudmundsson più libero di abbassarsi e svariare sul fronte offensivo, preferibilmente sul centrosinistra, con Piccoli più alto come riferimento avanzato. Un 4-3-1-2 molto dinamico, capace di trasformarsi anche in 4-3-2-1.

21:15

Fine primo tempo

Termina qui la prima frazione di gioco di Watford-Fiorentina: decide, per il momento, il destro vincente di Roberto Piccoli, dopo un ottimo avvio dei padroni di casa. 1-0 per i viola all'intervallo.

21:14

44' - Giallo per Pollock

Ammonito il difensore del Watford, trattenuta e fallo tattico ai danni di Gudmundsson.

21:08

38' - Fiorentina in vantaggio, gran gol di Piccoli

Viola avanti! La Fiorentina passa al primo vero tiro in porta, con Roberto Piccoli che raccoglie la deviazione di Bola, controlla la sfera e calcia con il destro dai 22 metri, trovando l'angolino con un diagonale chirurgico. 1-0 per gli ospiti.

21:01

31' - Colpo di testa debole di Doumbia

Stacca altissimo Doumbia su un cross dalla trequarti, ma l'attaccante del Watford non riesce a imprimere forza al pallone. Comoda la presa di De Gea.

20:59

30' - Mezzora di gioco al Vicarage Road

Trascorsi i primi 30 minuti di gioco. Finora meglio il Watford, con almeno tre occasioni in zona gol. Fiorentina piuttosto lenta e compassata in fase di costruzione.

20:53

24' - Tentativo velleitario di Atta

Arthur Atta ci prova dai 30 metri, vedendo Bachmann fuori dai pali, ma colpisce in maniera fiacca. Conclusione centrale.

20:50

Fiorentina oggi orfana di Kean e Jimenez

Assente oggi Moise Kean, alle prese con un programma personalizzato di lavoro, mentre è fuori per un attacco influenzale l'ex Milan Alex Jimenez. Out anche i lungodegenti Parisi e Pongracic.

20:43

14' - Traversa del Watford, si salva la Fiorentina

Bola va a un passo dal vantaggio, colpendo in pieno la traversa. Troppa libertà per il calciatore del Watford, si salva De Gea.

20:37

8' - Bove vicino al gol

Destro al volo dell'ex centrocampista della Roma, che impegna seriamente David De Gea, ancora bravissimo nel deviare in angolo. Palla gol per Bove.

20:34

5' - Primo intervento di De Gea

Ci prova Maamma! L'esterno del Watford si accentra e calcia con il destro, provando a sorprendere De Gea. Precisa la respinta laterale del portiere spagnolo.

20:30

1' - È iniziata Watford-Fiorentina

Partiti! È cominciata la quarta amichevole della Viola di Fabio Grosso, Watford in possesso palla.

20:27

Squadre in campo

Watford e Fiorentina fanno il loro ingresso sul manto erboso del Vicarage Road. Tutto pronto per l'amichevole odierna. Riflettori puntati su Edoardo Bove: per lui partita molto speciale.

20:20

Ultima amichevole in Inghilterra per la Fiorentina: i prossimi impegni

La Fiorentina affronta oggi la sua ultima amichevole in terra inglese, prima di affrontare il Real Madrid in Austria (sabato 1 agosto ore 18) e il Deportivo La Coruna al Viola Park (giovedì 6 agosto ore 20). Al Vicarage Road la sfida contro il Watford degli italiani Edoardo Bove e Alessio Dionisi, senza dimenticare il legame con l'Udinese della famiglia Pozzo.

20:15

Fiorentina sicura, De Gea capitano e trascinatore dello spogliatoio

A lui la fascia: adesso va scelto il suo vice. Paratici e Grosso hanno puntato sullo spagnolo. DE GEA CAPITANO E TRASCINATORE

20:05

La qualità al centro del progetto Fiorentina

Investimenti e squadra rivoluzionata: ora manca solo il salto di qualità in attacco e sulle fasce. IL PROGETTO FIORENTINA

19:55

La Fiorentina ritrova Bove, così l'abbraccio non finisce più

Firenze e il club non lo hanno mai fatto sentire solo. Il mediano ritroverà tanti vecchi compagni seicentosei giorni dopo il malore del dicembre 2024. LA FIORENTINA RIABBRACCIA BOVE

19:47

Le scelte ufficiali di Dionisi e Grosso: Bove titolare

Ecco le scelte ufficiali di Dionisi e Grosso:

WATFORD (4-4-2): Bachmann; Traoré, Pollock, Keben, Bola; Kyprianou, Bove, Nabizada, Maamma; Baah, Doumbia. Allenatore: Dionisi.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Dragusin, Ranieri, Brescianini; Ndour, Fagioli, Mandragora; Atta, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Grosso.

19:45

Watford-Fiorentina, l'orario del calcio d'inizio

L'amichevole odierna, che andrà in scena al Vicarage Road di Watford, è in programma oggi, mercoledì 29 luglio, alle ore 20:30. Si gioca nella cittadina situata al confine tra il nord di Londra e l'Hertfordshire, lungo le sponde del fiume Colne.

Vicarage Road - Londra