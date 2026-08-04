Joao Mario il settimo sigillo: operazione da oltre 10 milioni

E sono sette. La Fiorentina ha ufficializzato il suo settimo colpo del mercato estivo: si tratta di Joao Mario , esterno portoghese arrivato dalla Juventus . Classe 2000, terzino a destra ma anche a sinistra, il nuovo arrivo in casa viola si è presentato ieri in tarda mattinata in una clinica del centro di Firenze per le consuete visite mediche di rito. Nel pomeriggio poi tappa al Viola Park e l'arrivo dell'ufficialità dell'operazione, per la gioia di entrambi i club: la Juventus, che piazza un esubero, e la Fiorentina , che rimpolpa ulteriormente le corsie laterali, creando per adesso un ingorgo sulla destra. Dodo , Fortini , ma anche Jimenez e l'ultimo arrivato: tutti in quella zona, mentre sulla sinistra di terzino di ruolo c'è il solo Valdepeñas .

A margine dell'ufficialità dell'affare, sono arrivate le prime parole di Joao Mario da calciatore della Fiorentina: «Sono molto contento di essere qui, questo è un grande club - ha detto ai microfoni ufficiali del suo nuovo club -. Non vedo l'ora di cominciare la nuova stagione». E sul perché di questa scelta di carriera risponde così: «La storia della Fiorentina mi ha convinto, poi anche la città e il progetto che mi hanno presentato hanno fatto la loro parte. Per me è stata una scelta facile». Il ventiseienne di Sao Joao da Madeira, reduce nell'ultimo semestre da un prestito al Bologna, ha parlato anche del primo impatto avuto col Viola Park: «Mi ha davvero sorpreso, è una struttura incredibile. Qui abbiamo tutto ciò che ci serve per lavorare al meglio. Non conosco i miei nuovi compagni ma so che ci sono alcuni brasiliani che parlano la mia lingua, non vedo l'ora di conoscere tutti».