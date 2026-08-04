Joao Mario il settimo sigillo: operazione da oltre 10 milioni

Ufficiale l’arrivo dell’esterno. Le visite e la gioia del portoghese: «È stata una scelta facile, la storia e il progetto mi hanno convinto»
Alessandro Di Nardo
Alessandro Di Nardo

3 min

Pubblicato il 04.08.2026, 12:02

oggijoao marioFiorentina
FiorentinaFiorentina Tutte le notizie sulla squadra

E sono sette. La Fiorentina ha ufficializzato il suo settimo colpo del mercato estivo: si tratta di Joao Mario, esterno portoghese arrivato dalla Juventus. Classe 2000, terzino a destra ma anche a sinistra, il nuovo arrivo in casa viola si è presentato ieri in tarda mattinata in una clinica del centro di Firenze per le consuete visite mediche di rito. Nel pomeriggio poi tappa al Viola Park e l'arrivo dell'ufficialità dell'operazione, per la gioia di entrambi i club: la Juventus, che piazza un esubero, e la Fiorentina, che rimpolpa ulteriormente le corsie laterali, creando per adesso un ingorgo sulla destra. Dodo, Fortini, ma anche Jimenez e l'ultimo arrivato: tutti in quella zona, mentre sulla sinistra di terzino di ruolo c'è il solo Valdepeñas

Fiorentina, ecco Joao Mario: l'arrivo a Firenze per le visite mediche
Guarda la gallery

Joao Mario alla Fiorentina, i dettagli e le prime parole

Prestito oneroso con diritto di riscatto. Un'operazione, nel totale, da più di 10 milioni: lo chiarisce la Juventus con un comunicato pubblicato ieri pomeriggio: 1,8 milioni di euro per il prestito oneroso, 9,5 milioni per il riscatto. Lato calciatore, da registrare una diminuzione dell'ingaggio annuale: il portoghese pur di prendere al volo l'occasione Fiorentina ha deciso di abbassarsi lo stipendio, da 2 milioni netti a stagione a 1,5. L'ex Bologna ha firmato un contratto da un anno (più quattro, in caso di riscatto) e sarà a disposizione sin da subito di Fabio Grosso, con la concreta possibilità di vederlo esordire col giglio sul petto già giovedì contro il Deportivo.

Kean, il Como si tira indietro: adesso può restare a Firenze

A margine dell'ufficialità dell'affare, sono arrivate le prime parole di Joao Mario da calciatore della Fiorentina: «Sono molto contento di essere qui, questo è un grande club - ha detto ai microfoni ufficiali del suo nuovo club -. Non vedo l'ora di cominciare la nuova stagione». E sul perché di questa scelta di carriera risponde così: «La storia della Fiorentina mi ha convinto, poi anche la città e il progetto che mi hanno presentato hanno fatto la loro parte. Per me è stata una scelta facile». Il ventiseienne di Sao Joao da Madeira, reduce nell'ultimo semestre da un prestito al Bologna, ha parlato anche del primo impatto avuto col Viola Park: «Mi ha davvero sorpreso, è una struttura incredibile. Qui abbiamo tutto ciò che ci serve per lavorare al meglio. Non conosco i miei nuovi compagni ma so che ci sono alcuni brasiliani che parlano la mia lingua, non vedo l'ora di conoscere tutti».

Tutte le news

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS