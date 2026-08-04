La Fiorentina ritira la maglia numero 10 per una stagione: è un omaggio ad Antognoni

La Fiorentina ritira la numero 10 per Antognoni: "Giancarlo è Firenze"

"Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina. Giancarlo è la Fiorentina, è Firenze, è la maglia viola", ha scritto Commisso. "È il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina, l'amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei, un Campione del Mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato. Per questo lo voglio con tutti noi, lo vogliamo con tutti noi".