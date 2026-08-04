La Fiorentina ritira la maglia numero 10 per una stagione: è un omaggio ad Antognoni
La Fiorentina ritirerà la maglia numero 10 nella stagione 2026/27, quella del Centenario del club. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente Giuseppe Commisso, che attraverso un lungo messaggio pubblicato sui canali ufficiali della società ha spiegato la decisione di rendere omaggio a Giancarlo Antognoni, simbolo della storia viola.
La Fiorentina ritira la numero 10 per Antognoni: "Giancarlo è Firenze"
"Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina. Giancarlo è la Fiorentina, è Firenze, è la maglia viola", ha scritto Commisso. "È il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina, l'amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei, un Campione del Mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato. Per questo lo voglio con tutti noi, lo vogliamo con tutti noi".
Commisso a Firenze per l'inizio delle celebrazioni del Centenario
Il presidente viola ha inoltre rinnovato l'invito ad Antognoni a partecipare alle celebrazioni del Centenario, a cui l'ex calciatore da tempo ha annunciato di non voler presenziare in contrasto con l'attuale dirigenza, che prenderanno il via il 29 agosto in occasione della sfida contro il Frosinone. Commisso ha infine confermato che sarà presente a Firenze insieme alla moglie Catherine "per celebrare la nostra storia e guardare al futuro".
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