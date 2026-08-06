Dove vedere Fiorentina-Deportivo La Coruna in tv? Dazn o Sky, orario
L'inizio del campionato di Serie A si avvicina sempre di più e la Fiorentina (che ha appena chiuso Mastantuono) prosegue nella sua preparazione estiva affrontando il Deportivo La Coruna in amichevole. Il club viola, tra i più attivi in italia sul mercato, arriva dall'ottimo pareggio contro il Real di Mourinho e vuole continuare a far bene, oltre che a mettere benzina nelle gambe.
Fiorentina-Deportivo La Coruna, l'orario
L'amichevole tra Fiorentina e Deportivo la Coruna è in programma oggi, giovedì 6 agosto, alle ore 20:00 al Viola Park, il centro sportivo nuovo di zecca della società viola a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Deportivo La Coruna in diretta tv
Fiorentina-Deportivo La Coruna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Fiorentina-Deportivo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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