Mastantuono atteso a Firenze: ecco quando può arrivare in Italia

Franco Mastantuono sarà un giocatore della Fiorentina. Dopo qualche settimana di tira e molla, nelle scorse ore il club toscano ha raggiunto l'accordo con il Real Madrid per il trasferimento del trequartista classe 2007 in viola con la formula del prestito secco. Il giocatore è atteso già in giornata a Firenze. Domani, 7 agosto, svolgerà le visite mediche e quindi metterà la propria firma sul contratto.