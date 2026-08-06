Mastantuono atteso a Firenze: ecco quando può arrivare in Italia
Franco Mastantuono sarà un giocatore della Fiorentina. Dopo qualche settimana di tira e molla, nelle scorse ore il club toscano ha raggiunto l'accordo con il Real Madrid per il trasferimento del trequartista classe 2007 in viola con la formula del prestito secco. Il giocatore è atteso già in giornata a Firenze. Domani, 7 agosto, svolgerà le visite mediche e quindi metterà la propria firma sul contratto.
Mastantuono atteso in Italia
Mastantuono è già in viaggio verso Firenze. Il giocatore raggiungerà l'Italia nel pomeriggio di oggi, ed è atteso già al Viola Park in serata, quando alle 20:00 la Fiorentina di Grosso affronterà in amichevole gli spagnoli del Deportivo La Coruña. Sarà l'occasione per l'argentino di poter osservare in prima persona il centro sportivo, oltre che conoscere i suoi prossimi compagni di squadra, avendo l'occasione di vederli dal vivo.
Mastantuono ha voluto la Serie A. Arriva in prestito secco
Mastantuono lascia così il Real Madrid appena dodici mesi dopo l'arrivo. Per il suo cartellino la Casa Blanca ha pagato 63,2 milioni di euro il River Plate, facendo dell'argentino il calciatore più costoso di sempre del campionato argentino. Adesso una nuova avventura, in Serie A, campionato voluto fortemente proprio da Mastantuono, per diventare protagonista, prima di tornare a Madrid al termine della stagione.
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