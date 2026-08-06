Nel giorno dell'arrivo in Italia di Franco Mastantuono , talentuoso giovane argentino che la Fiorentina ha ottenuto in prestito dal Real Madrid, i viola di Grosso chiudono il loro pre-campionato con un pareggio 1-1 contro il Deportivo La Coruna. Tante buone indicazioni dal campo e applausi dai tifosi per l'atteggiamento dimostrato. Ora si fa sul serio: la stagione inizierà ufficialmente il prossimo 14 agosto , con la sfida contro una tra Benevento e Ravenna nei trentaduesimi di Coppa Italia.

22:04

+++ 90+6' - Finisce qui, la Fiorentina pareggia l'ultimo test estivo +++

Triplice fischio al Viola Park, finisce 1-1 per la Fiorentina dopo la beffa nel finale. La viola riceve comunque gli applausi del suo pubblico, che ha apprezzato l'atteggiamento visto in campo. Finisce qui il pre-campionato della Fiorentina.

21:56

89' - Gol Deportivo, pareggio allo scadere

Calcia di potenza Nsongo, la palla sbatte contro la difesa viola e il pallone rimbalza nella porta difesa da Christensen: 1-1 allo scadere. Annunciati intanto sei minuti di recupero.

21:54

88' - Punizione di seconda per il Deportivo

Ingenuità di Christensen, che raccoglie con le mani un pallone toccato da Pongracic: punizione di seconda da dentro l'area.

21:53

86' - Altri cambi per la Fiorentina

Dentro il giovanissimo Federico Croci (classe 2010) e Fortini, fuori Fagioli e Ndour.

21:48

82' - Altri tre cambi per Grosso

Fuori Dragusin, Atta e Kean, dentro Pongracic, Fabbian e Piccoli.

21:46

80' - Ritmi più lenti ora in campo

Dieci minuti al triplice fischio, in campo ora ritmi più lenti e Fiorentina che gestisce il gol di vantaggio. Arrivano buone indicazioni dal campo per mister Grosso.

21:39

73' - Altri due cambi per la Fiorentina

Jimenez e Dodo prendono il posto di Joao Mario e Valdepenas, che escono tra gli applausi dei tifosi.

21:35

69' - Cooling break

Si ferma ancora il gioco al Viola Park, altro cooling break per le due squadre.

21:32

66' - Ndour ci prova, bravo Joao Mario

Ottimo spunto di Joao Mario, che pesca bene in area Ndour che prova di nuovo un tiro al volo, ma stavolta non va decisamente come nell'occasione del gol. Applausi di Kean per il tentativo dei suoi compagni.

21:29

62' - Triplo cambio Fiorentina

Viery e Mandragora prendono il posto di Ranieri e Gudmundsson. Cambio anche in porta, fuori De Gea e dentro Christensen.

21:27

60' - Grosso prepara i cambi

Tanto movimento a bordocampo: Grosso si prepara a rivoluzionare la sua Fiorentina.

21:22

55' - Fiorentina aggressiva

La viola rientra in campo carica a caccia del raddoppio, così come era uscita dal campo nel primo tempo. Squadra alta che attacca il Deportivo su ogni pallone, i tifosi apprezzano.

21:11

46' - Si riparte: inizia il secondo tempo!

Squadre di nuovo in campo: riparte Fiorentina-Deportivo La Coruna! Nessun cambio per Grosso, la viola torna in campo come nel primo tempo.

20:56

45+6' - Finisce il primo tempo

Si chiude qui un'ottima prima metà per la Fiorentina. Applausi del Viola Park che attende ancora l'arrivo di Franco Mastantuono.

20:53

45+3' - Fiorentina ad un passo dal raddoppio

Flipper nell'area spagnola, Ndour potrebbe arrivare su un facile tap-in ma viene fermato a pochi centimetri dal gol. E ancora applausi per una Fiorentina così propositiva.

20:49

45' - Ancora applausi per Atta

Il nuovo acquisto Atta è tra i giocatori che stanno strappando più applausi da parte del pubblico: il centrocampista francese si muove veloce in mezzo al campo e lotta su ogni pallone, il pubblico di casa apprezza. Intanto annunciato un recupero extra-large da 6 minuti.

20:45

41' - Kean ancora pericoloso

Ancora Kean, ancora pallone che sfiora il palo: la Fiorentina continua a spingere per il raddoppio.

20:43

39' - Si riparte!

Riflettori finalmente riaccesi: si può ricominciare!

20:41

37' - Gioco ancora fermo al Viola Park

Ancora non si riprende a giocare visto che il blackout non è stato risolto.

20:39

35' - Blackout al Viola Park

Qualche problema in campo con un blackout improvviso che interrompe il gioco.

20:37

33' - Kean sfiora il raddoppio!

Assist di Gudmundsson, Kean ci arriva, controlla e fa partire il tiro che però sfiora il palo e si spegne sul fondo.

20:33

30' - Fiorentina in controllo della partita

Passata la mezz'ora di gioco al Viola Park, Fiorentina saldamente in controllo di questo test, a caccia del gol del raddoppio tra gli applausi dei suoi tifosi.

20:29

25' - Cooling break al Viola Park

Qualche minuto di stop per il cooling break. Occasione per Grosso per dare altre indicazioni ai suoi giocatori.

20:21

17' - GOL FIORENTINA! Sblocca Ndour!

Grande schema da punizione: Fagioli per la torre di Dragusin, Ndour calcia al volo sotto l'incrocio e porta la viola in vantaggio!

20:21

16' - Atta riceve gli applausi dei tifosi

Tanti applausi dagli spalti per Atta, che supera tre avversari in mezzo al campo prima di venire atterrato, causando un'ammonizione.

20:18

14' - Fiorentina pericolosa

Cross teso di Valdepenas che sfila davanti alla porta senza che nessuno riesca ad arrivarci, poi colpo di testa pericoloso di Gudmundsson che termina di poco a lato: la viola si sta accendendo.

20:15

11' - Prima fase con i viola in difesa

Aspetta e si difende ordinata la Fiorentina di Grosso: passano così i primi dieci minuti di gioco.

20:10

5' - Bravo Valdepenas in difesa

Si fa notare subito uno dei nuovi: ottima scivolata di Valdepenas a stroncare una buona azione sulla fascia degli spagnoli.

20:05

1' - Si parte! Inizia l'amichevole al Viola Park

Fischio d'inizio: parte Fiorentina-Deportivo La Coruna!

19:54

Tra cinque minuti si parte

Già tanto entusiasmo al Viola Park, dove si attende l'arrivo di Franco Mastantuono: tra cinque minuti il fischio d'inizio.

19:48

Mastantuono in direzione Viola Park

Il nuovo acquisto viola si sta dirigendo al Viola Park per assistere all'amichevole della sua nuova squadra contro il Deportivo La Coruna.

19:41

+++ Mastantuono è arrivato a Firenze! +++

Boato dei tifosi a Peretola: è arrivato Franco Mastantuono!

19:33

Fiorentina, la formazione ufficiale di Grosso

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Valdepenas, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Brescianini, Fagioli, Ndour; Atta, Gudmundsson; Kean. All. Grosso.

19:21

Fiorentina, manca poco all'inizio della stagione

La data cerchiata sul calendario è quella del 14 agosto, ovvero quando inizierà ufficialmente la stagione della Fiorentina: i viola di Grosso sfideranno una tra Benevento e Ravenna nei trentaduesimi di Coppa Italia.

19:19

Fiorentina, oggi può arrivare l'esordio di Joao Mario

In attesa di scoprire se Mastantuono sarà al Viola Park per assistere al test della sua nuova squadra, oggi potrebbe esserci l'esordio di un altro acquisto ovvero Joao Mario.

19:05

Mastantuono, un giocatore baggesco

Leggi il commento di Alberto Polverosi sull'arrivo a Firenze del talentuoso giocatore argentino, che arriva in prestito dal Real Madrid portando tanto entusiasmo.

19:01

Fiorentina in campo ma i tifosi aspettano solo Mastantuono

I viola di Grosso si preparano a tornare in campo per proseguire nella loro preparazione estiva, ma l'attenzione dei tifosi è tutta su Franco Mastantuono: tantissimi i supporters che attendono notizie sul suo arrivo a Firenze.

19:00

Fiorentina-Deportivo La Coruna, come vederla in tv e streaming

Un'ora al fischio d'inizio al Viola Park della quinta amichevole estiva della Fiorentina di Grosso, mentre i tifosi restano in attesa dell'arrivo di Mastantuono in Italia. Ecco come seguire il test in diretta tv o streaming, il corrieredellosport.it fornirà aggiornamenti e cronaca in tempo reale.

Rocco B. Commisso Viola Park - Firenze