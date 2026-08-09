La Fiorentina non si ferma più: ora gli obiettivi sono Pellegrino e Thorstvedt

FIRENZE - Comunque sia, il vice Kean comincerà sempre con la lettera P. È Piccoli, sarà Pellegrino quasi certamente: e se dovesse andare “male” con il centravanti del Parma, allora Pinamonti . Non cambia l’iniziale, ma è cambiato e molto il modo di fare mercato della Fiorentina che ha già preso otto calciatori, altri tre-quattro li prenderà per completare l’annunciata rivoluzione (le cessioni sono il doppio degli acquisti) e, soprattutto, se punta un obiettivo non lo molla finché non l’ha raggiunto. Tipo Thorstvedt , che sarà uno di quei tre-quattro in arrivo per completare la trascinante estate viola e adesso c’è molto di Via Emilia in quel che resta, da Bologna a Parma passando per Modena (la provincia di Sassuolo) e Reggio Emilia (dove i neroverdi disputano le loro partite di casa).

Fiorentina, tutto su Pellegrino

Bologna in primis, perché un pezzo fondamentale del mosaico in via di composizione è legato al capoluogo: i rossoblù prenderanno Piccoli (Sartori garante) con una formula che abbia il titolo definitivo quale punto d’arrivo e la Fiorentina investirà subito quei soldi per assicurarsi Pellegrino dal Parma, a sua volta vecchia-nuova idea di Paratici che aveva pensato all’argentino come possibile dopo-Kean quando il centravanti violazzurro non era stato ancora tolto dal mercato stesso, inevasa la clausola da sessanta milioni e ritiratosi il Como dalla trattativa. Fosse stata soddisfatta o l’una o l’altra condizione, il direttore sportivo ex Juventus sarebbe andato dritto su Pellegrino e, ceduto Piccoli, gli avrebbe affiancato Pinamonti. E non è un caso che l’attaccante del Sassuolo sia ancora l’alternativa principale, se come detto arrivare all’attaccante dei ducali diventasse impossibile per la Fiorentina per una questione economica e non più concorrenziale, ora che la Juventus per l’altro rinforzo là davanti si è indirizzata su Zirkzee.