Fiorentina, Grosso: "Mastantuono ha un potenziale enorme, ma deve dimostrarlo. La rosa deve essere completata"

Le dichiarazioni dell'allenatore in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Benevento: "Kean? Un punto di riferimento"

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Pubblicato il 13.08.2026, 13:51 (Aggiornato il 13.08.2026, 15:13)

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La nuova Fiorentina targata Fabio Grosso è pronta al suo esordio stagionale. Al Franchi, domani alle 21:15 la squadra toscana affronterà il Benevento nella sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. L'allenatore ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita: “È una competizione che non concede possibilità di rimediare: sarà una partita secca. Affronteremo il Benevento allenato da Floro Flores, un ragazzo che conosco bene e al quale faccio i complimenti: l'ho avuto anche da calciatore. Siamo consapevoli delle nostre qualità e vogliamo utilizzarle per conquistare il passaggio del turno” . 

Grosso: "Soddisfatti del percorso che stiamo facendo"

Grosso ha parlato del pre-campionato e di come sta lavorando la sua squadra: “Siamo soddisfatti del percorso che stiamo facendo. Avevamo in mente una direzione precisa e, insieme alla società, stiamo cercando di portarla avanti. I cambiamenti sono stati tanti e stiamo lavorando molto per accelerare il processo. C'è grande emozione per poterla giocare nel nostro stadio". 

Le due formazioni della Fiorentina con Mastantuono: come può giocare Grosso
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"Mastantuono? Dobbiamo capire quanto minutaggio possa avere"

Grande interesse soprattutto per quanto riguarda Mastantuono: “È arrivato da poco, dobbiamo valutarne bene la condizione e capire quale minutaggio possa avereHa potenzialità enormi, ma devono essere dimostrate sul campo. Per domani vorrei comunque dare continuità soprattutto a chi ha accumulato più allenamenti e con cui abbiamo già qualche conoscenza in più”.

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