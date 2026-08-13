Fiorentina, Grosso: "Mastantuono ha un potenziale enorme, ma deve dimostrarlo. La rosa deve essere completata"

La nuova Fiorentina targata Fabio Grosso è pronta al suo esordio stagionale. Al Franchi, domani alle 21:15 la squadra toscana affronterà il Benevento nella sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. L'allenatore ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita: “È una competizione che non concede possibilità di rimediare: sarà una partita secca. Affronteremo il Benevento allenato da Floro Flores, un ragazzo che conosco bene e al quale faccio i complimenti: l'ho avuto anche da calciatore. Siamo consapevoli delle nostre qualità e vogliamo utilizzarle per conquistare il passaggio del turno” .

Grosso: "Soddisfatti del percorso che stiamo facendo" Grosso ha parlato del pre-campionato e di come sta lavorando la sua squadra: “Siamo soddisfatti del percorso che stiamo facendo. Avevamo in mente una direzione precisa e, insieme alla società, stiamo cercando di portarla avanti. I cambiamenti sono stati tanti e stiamo lavorando molto per accelerare il processo. C'è grande emozione per poterla giocare nel nostro stadio".