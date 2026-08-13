Firenze si vestirà di Viola per il centenario della Fiorentina: l'accordo tra il Comune e la società

Attraverso una delibera approvata dalla Giunta, il Comune di Firenze affiancherà la Fiorentina nella realizzazione delle celebrazioni. Lo farà mettendo a disposizione spazi e servizi. L’obiettivo è contribuire alla riuscita dell'appuntamento che non riguarda soltanto il mondo dello sport, ma che rappresenta un momento di festa e partecipazione per l’intera città. Oltre all'Artemio Franchi, le iniziative coinvolgeranno alcuni dei luoghi più rappresentativi di Firenze. Nelle notti del 28 e 29 agosto Firenze si vestirà di viola: le porte storiche cittadine saranno illuminate, così come la basilica di Santa Croce, la basilica di Santa Maria Novella, il Loggiato degli Innocenti, il David di Piazzale Michelangelo, il Biancone di piazza della Signoria e lo stadio Artemio Franchi.

Oltre mille commercianti hanno dato il proprio apporto

Firenze si colorerà di viola. Nel centro storico saranno inoltre esposte vetrofanie apposite, grazie alla collaborazione di Confesercenti e CNA Firenze. Il vessillo viola sventolerà in Borgo Ognissanti, via del Corso, via Guicciardini, via Maggio e via Romana. Oltre mille commercianti e realtà imprenditoriali della città hanno dato il proprio apporto al centenario del club, dedicando uno spazio delle proprie vetrine per promuovere il centenario e attraverso un QR code, far conoscere tutti gli appuntamenti in programma.

La sindaca Funaro: "La Fiorentina è parte della storia della città"

La sindaca Sara Funaro ha dichiarato a riguardo: "Il centenario della Fiorentina è un anniversario che appartiene a tutta Firenze. La storia della società si intreccia profondamente con quella della nostra città e con quella di generazioni di fiorentine e fiorentini che hanno condiviso emozioni, passioni e momenti indimenticabili sotto il colore viola. Per questo abbiamo voluto essere al fianco della Fiorentina nel percorso di celebrazioni che accompagnerà questo importante anniversario. Sarà l’occasione per valorizzare una storia lunga un secolo, ma anche per guardare al futuro e trasmettere alle nuove generazioni il senso di appartenenza, i valori e quel legame speciale che da cento anni unisce Firenze e la sua squadra". Funaro ha quindi parlato dell'importanza della squadra: "La Fiorentina non è soltanto una squadra di calcio: è parte della storia, dell’identità e della memoria collettiva della nostra città. E il centenario ci ricorda quanto sia profondo e speciale questo legame”.