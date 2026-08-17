La Fiorentina ha speso già quasi 100 milioni. Ma Grosso aspetta ancora rinforzi

Nell’ordine che adesso è davvero di priorità: un esterno offensivo preferibilmente di piede destro che giochi sulla fascia sinistra, un centrocampista di sostanza e un esterno difensivo mancino alternativo a Valdepeñas. Qualcosa arriverà, ha detto il tecnico viola con sguardo deciso dopo il Benevento , ribadendo pari pari quello che aveva dichiarato ventiquattro ore prima in sede di presentazione della partita di Coppa Italia. Dove qualcosa va ovviamente letto qualcuno e si riferiva all’esterno offensivo, obiettivo che appunto sembrava in cima alla lista di tutto il mercato per la necessità di andare a soddisfare il 4-3-3 nei piani originari e che, invece, via via è scivolato in fondo alla lista stessa per il susseguirsi incalzante di arrivi a caratterizzare l’estate viola. Anche se il 4-3-2-1 è ormai il sistema di gioco scelto per quest’inizio di stagione , spostando Atta a fare il trequartista e rinnovando importanza al ruolo di Gudmundsson in attesa del completo inserimento di Mastantuono, il tridente “alla Sassuolo” là davanti rimane saldamente nei suoi piani. Quindi, ci vuole l’esterno offensivo: subito non ha più senso dirlo, quando arriverà quello sarà il momento giusto.

Il nutrito elenco di Paratici

Nomi di possibili, a volte probabili candidati, a soddisfare la richiesta di Grosso ne sono stati fatti tanti nelle settimane: da Bakayoko, vecchio pallino del club, a Lang, da Cancellieri a Volpato, da Laurienté a Koleosho, l’elenco è nutrito e perfino incompleto per quanti ne sono stati accostati alla Fiorentina. Intanto, non è un caso che ci siano i due del Sassuolo, proprio per il discorso di riproporre un terzetto con le caratteristiche di quello neroverde: Mastantuono che fa Berardi finta ala a destra, mister x che farà Laurienté ala vera a sinistra a sostegno del centravanti, eppure a parte il francese degli emiliani che sarebbe perfetto per ovvi motivi, a occhio e croce mister x potrebbe anche non essere nessuno di questi. Paratici ha dato la precedenza ad altri e adesso tiene tutto ben nascosto tipo bunker, ma una cosa è sicura: il direttore sportivo piacentino guarda soprattutto in Premier League per trovare chi cerca e soddisfi le esigenze di Grosso. Poi, viene quel che resta di un mercato ancora lungo e ricco di cose da fare nelle due settimane esatte al gong del mercato: il centrocampista di quantità, ad esempio. Pure qui c’è (c’era?) l’obiettivo da tempo e corrisponde a Kristian Thorstvedt, solo che giorno dopo giorno l’interesse è scemato e adesso non si sbaglia a definirlo freddino: comunque sia, uno che esca dal reparto mediano (l’indiziato principale rimane Fagioli) deve fare da apripista all’ultimo arrivo lì nel mezzo. Infine, l’esterno mancino vice Valdepeñas: ricordando che Jimenez può essere adattato sull’altra fascia all'occorrenza, Francisco Moura del Porto, a proposito, è un nome.