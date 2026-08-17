Dzeko e l'ultimo addio a Firenze: la famiglia lascia la città e il figlio il vivaio della Fiorentina

Edin Dzeko e l'Italia, stavolta è finita davvero. La famiglia di Edin, la moglie Amra e i 4 figli, lasciano Firenze dove erano rimasti a vivere a gennaio dopo che l'attaccante aveva salutato la Fiorentina per andare allo Schalke. Niente più Viola Park, niente più Ponte Vecchio. Lo ha confermato lo stesso Dzeko in un'intervista a Sky Germania: "Penso che i miei figli siano già abituati a cambiare città e scuola, a farsi nuovi amici. Qualche giorno fa, la mia figlia maggiore, che ha dieci anni, ha detto che vuole vivere in Germania. Forse ha paura che io smetta di giocare. Per questo ha detto che vuole tornare allo Schalke. È furba. Ha detto: 'Voglio vivere in Germania'... Arriveranno qui tra due settimane. Ora devo prima trovare una casa, una scuola per i miei figli. Alla fine, la cosa più importante è che siamo tutti insieme". Negli ultimi sei mesi, però, lui è stato solo: "Amra e i bambini sono sempre stati con me e ovviamente lo saranno sempre, qualunque cosa io faccia dopo la fine della mia carriera. Per me la famiglia è sempre al primo posto. Ne ho parlato con mia moglie a gennaio, e non volevamo farlo allora perché i bambini andavano già a scuola. Mio figlio si allenava con la Fiorentina. Si allenava davvero molto bene e si divertiva un sacco. Quindi ci siamo detti: non ha senso cambiare tutto per soli quattro mesi. Se passa un altro anno, allora forse lo faremo". E così è andata. Dopo aver vissuto a Roma, Milano, Istanbul e Firenze (a Manchester i bambini ancora non c'erano), la famiglia Dzeko si trasferisce in Germania.