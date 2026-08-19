Valdepenas si presenta a Firenze: "Mi manda Mourinho, i consigli di Borja Valero e Mastantuono..."
Victor Valdepenas e la nuova avventura in Italia. Il Real Madrid ha deciso di lasciarlo partire e all'interno del club spagnolo c'è anche chi ha approvato la sua scelta di proseguire la carriera in Serie A con la Fiorentina. Una nuova esperiena nella quale il giovane classe 2006 vuole mettersi alla prova in un campionato molto diverso rispetto a quello spagnolo. Prima della partenza è arrivato anche un messaggio importante da José Mourinho. "Mourinho mi ha fatto i complimenti, mi ha augurato molta fortuna e mi ha invitato a fare del mio meglio", ha raccontato il nuovo giocatore viola.
"Il calcio italiano è più esigente tatticamente": le parole di Valdepenas
Il passaggio in Serie A rappresenterà soprattutto un'occasione per crescere e confrontarsi con una realtà differente. "So che il calcio italiano è un po' diverso da quello spagnolo, soprattutto tatticamente. Si dice che sia più esigente e più tattico". Nessun modello particolare da seguire tra i tanti giocatori presenti nel campionato italiano: "Qui in Serie A ci sono giocatori molto forti, non ce n'è uno più di altri che sceglierei come punto di riferimento, ma spero di prendere il meglio da ognuno di loro". Inevitabile anche il paragone con Marcos Alonso, altro spagnolo che ha vestito la maglia della Fiorentina prima di imporsi ad altissimi livelli: "Per me è un onore che mi paragonino a grandi giocatori, ma mi concentro sul mio lavoro, ad imparare e cercare di dare il massimo".
Mastantuono ritrovato alla Fiorentina
A rendere più semplice l'ambientamento a Firenze contribuirà la presenza di Franco Mastantuono, che ha seguito un percorso simile lasciando il Real Madrid per trasferirsi alla Fiorentina: "Sono molto contento che lui sia qui, chiaramente è un fattore positivo il fatto che già lo conosca e che parli spagnolo come me. È tecnicamente incredibile, un giocatore fortissimo, inoltre è una grande persona".
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