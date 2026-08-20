La Fiorentina aspetta il rilancio del Como: c’è una quota per Kean e le alternative…

La Fiorentina aspetta di capire se il Como rilancerà per Moise Kean . E intanto fissa il prezzo del calciatore, che partirà solo per 40 milioni di euro . Magari raggiungibili anche coi bonus, sta di fatto che i viola non intendono svendere il proprio attaccante. Entro un paio di giorni potrebbe arrivare la controffensiva dei lombardi, che sono fermi alla prima e unica offerta da 5 milioni per il prestito oneroso più 25 per l’obbligo di riscatto a determinate condizioni. Proposta ritenuta inaccettabile dalla Fiorentina, che in tutto questo non aspetterà all’infinito: il mercato è agli sgoccioli, gli affari importanti si chiudono per tempo.

Il centravanti classe 2000 non sta facendo alcuna pressione per andarsene e ha lasciato carta bianca al club viola, che da parte sua preferirebbe risolvere la questione entro il fine settimana perché se rilancio sarà - e se la proposta del Como fosse congrua - Fabio Paratici dovrà trovare il sostituto di Kean. Ma più ci si avvicina al gong del calciomercato e meno le squadre sono disposte a trattare il trasferimento dei propri attaccanti. Il candidato forte, ad ogni modo, resta Andrea Pinamonti del Sassuolo. Il tecnico neroverde, Alberto Aquilani, ha già fatto sapere urbi et orbi che il giocatore ha chiesto la cessione .

L'esterno: Poku risponde all'identikit ideale

Contestualmente la Fiorentina è alla ricerca di un esterno offensivo rapido. Ernest Poku risponde a questo identikit, visto che agli Europei Under 21 del 2025 fece registrare una velocità di sprint di 35,3 chilometri all’ora, risultando il calciatore più veloce del torneo. Ventiduenne di proprietà del Bayer Leverkusen, Poku è un’ala di piede destro che può giocare sia da un lato che dall’altro. Ha un contratto valido fino al 2030, ma potrebbe partire per una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro. Il ds Paratici stravede per lui, tanto che sarebbe in cima alla sua lista dei desideri. Le società sono in contatto per raggiungere un’intesa.

I viola vogliono fare sul serio per l'olandese. Soulé sullo sfondo

Tanto dipenderà dalla disponibilità economica della Fiorentina, che cedendo Kean o Fagioli incasserebbe un discreto gruzzolo. E in quest’ultimo caso potrebbe permettersi l’acquisto a titolo definitivo. Altrimenti proporrebbe al Leverkusen il prestito con diritto di riscatto a una cifra leggermente più alta. Se ne sta discutendo in queste ore, coi viola intenzionati a fare sul serio per l'olandese dotato di passaporto ghanese. Sullo sfondo rimane il classe 2003 della Roma, Matias Soulé, che però risulta complicato per le pretese della controparte (almeno 35 milioni) e per la resistenza dello stesso argentino.

Fiorentina vigile su Bakayoko e Cancellieri

La Fiorentina resta vigile sul fronte Johan Bakayoko. Il Lipsia lo valuta 20 milioni di euro e non meno, ma il giocatore belga piace alla dirigenza viola. A costi più contenuti resiste l’ipotesi Matteo Cancellieri della Lazio: la sua situazione contrattuale, e cioè la scadenza a giugno del 2027, favorirebbe un addio a un prezzo più basso. La società biancoceleste potrebbe lasciarlo partire per 6-7 milioni. Saranno giorni di riflessioni profonde, in quanto Paratici vuole portare alla corte di Fabio Grosso un esterno funzionale e di qualità. Al Viola Park lavorano per completare la rosa nel miglior modo possibile.