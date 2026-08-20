Mastantuono si presenta alla Fiorentina: "Scelta per il progetto, voglio riportarla ai vertici"

Cresce l’attesa per vederlo all'opera, a Firenze non si parla d’altro. E allora Franco Mastantuono si presenta ufficialmente alla Fiorentina per la prima volta. Il giovane attaccante argentino classe 2007, arrivato in prestito dal Real Madrid e in possesso anche della cittadinanza italiana, ha spiegato al Viola Park i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del club viola. "Ho scelto la Fiorentina perché mi ha presentato un progetto molto interessante e adatto alla crescita della mia carriera. Mi è sempre piaciuta l'idea di giocare in Italia. Spero di passare un bell'anno con la Fiorentina".

Mastantuono e la voglia di Fiorentina: le sue parole

Franco ha parlato anche dell'accoglienza ricevuta al suo arrivo e degli obiettivi per la nuova stagione: "Arrivare e trovare quella accoglienza all'aeroporto è stato molto bello, ma non la vedo come una responsabilità ulteriore. Sono molto convinto di poter fare le cose bene in un club così importante come la Fiorentina, e voglio dare il massimo per i tifosi e per i miei compagni, per riportare la squadra ai vertici. Sono a disposizione di ciò che servirà alla squadra, io mi sento più comodo in fase offensiva ma l'importante è aiutare la squadra. Ciò che mi chiederanno l'allenatore e la squadra, io lo farò".