Fiorentina, notte di festa per il Centenario. Commisso: "Voglio che il popolo viola torni a sognare"
FIRENZE - Firenze si è tinta di viola. Ieri, 25 agosto, nella serata più attesa, quella che nella logica del popolo fiorentino precedeva il giorno del Centenario del club, i tifosi hanno invaso le strade del centro per celebrare con orgoglio la propria storia. Maglie di ogni epoca, «dalle più sgualcite e scolorite alle più recenti», come scritto dagli ultrà della Fiesole nel comunicato di lunedì, hanno raccontato una volta di più quanto sia trasversale l'amore per la Fiorentina.
Il corteo dei tifosi per il centenario della Fiorentina
Nonni, genitori, figli e nipoti insieme, una generazione dopo l'altra, per una serata che resterà nella memoria collettiva. Il corteo ha attraversato la città tra bandiere, stendardi e cori, trasformando il centro storico in un unico grande dipinto, tutto rigorosamente viola. Un'immagine che ha restituito in pieno il senso di una ricorrenza speciale: non soltanto i cento anni di una squadra, ma anche di un rapporto profondo e per certi versi ineguagliabile con la sua gente.
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