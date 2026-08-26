Fiorentina, notte di festa per il Centenario. Commisso: "Voglio che il popolo viola torni a sognare"

FIRENZE - Firenze si è tinta di viola. Ieri, 25 agosto, nella serata più attesa, quella che nella logica del popolo fiorentino precedeva il giorno del Centenario del club, i tifosi hanno invaso le strade del centro per celebrare con orgoglio la propria storia. Maglie di ogni epoca, «dalle più sgualcite e scolorite alle più recenti», come scritto dagli ultrà della Fiesole nel comunicato di lunedì, hanno raccontato una volta di più quanto sia trasversale l'amore per la Fiorentina.