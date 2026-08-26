Kean in ritardo all’allenamento: rottura totale con la Fiorentina, cosa sta succedendo
FIRENZE - È rottura totale tra Moise Kean e la Fiorentina: stamattina l'attaccante è arrivato tardi all'allenamento al Viola Park e si è rifiutato di scendere in campo agli ordini del tecnico Fabio Grosso per la preparazione in vista della prossima partita di campionato contro il Frosinone. Il calciatore ha poi lasciato il centro sportivo viola e, da quanto si apprende, la Fiorentina sta valutando in queste ore se metterlo fuori rosa. Kean è da tempo corteggiato dal Como, ma, finora, è stato pienamente considerato nel progetto tecnico della Fiorentina, tanto che lunedì sera è sceso in campo, nella ripresa, nel match perso 4-0 in casa della Roma. L'ex attaccante della Juve è entrato al 63' al posto di Mastantuono sul 3-0 per i giallorossi facendosi anche pericoloso in un paio d'occasioni.
Kean convocato per allenarsi da solo
Anche se non è in programma questo pomeriggio un allenamento della squadra, la Fiorentina ha convocato Kean per allenarsi da solo, lo aspetta al centro sportivo. Se non si presenterà sarà multato. La Viola è società forte, solida economicamente e strutturalmente, non ha bisogno di vendere e venderà Kean solo se le richieste economiche saranno soddisfatte per la cessione (40+5) e se trova un sostituto all'altezza. Beto resta il nome forte, ma non ancora sicuro al cento per cento.
Il Como vuole Kean
Proprio lunedì il Como ha rilanciato un'offerta per Kean, mettendo sul piatto una quarantina di milioni tra parte fissa e bonus. Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, è disposto a trattare la cessione, ma non prima di aver trovato un sostituto all'altezza per mantenere buono il livello della rosa a disposizione di Grosso. Per questo motivo non va scartato a priori che l’attaccante classe 2000 possa rimanere alla Fiorentina e nemmeno che il Como decida di dirottare le proprie attenzioni su un obiettivo differente per la prima linea di Fabregas. Kean ha un contratto con i toscani fino al 2029 e guadagna circa 4 milioni all'anno. Gli interessi dell'attaccante sono curati dall'agente romano Alessandro Lucci attraverso la sua World Soccer Agency.
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