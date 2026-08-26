Kean in ritardo all’allenamento: rottura totale con la Fiorentina, cosa sta succedendo

FIRENZE - È rottura totale tra Moise Kean e la Fiorentina: stamattina l'attaccante è arrivato tardi all'allenamento al Viola Park e si è rifiutato di scendere in campo agli ordini del tecnico Fabio Grosso per la preparazione in vista della prossima partita di campionato contro il Frosinone. Il calciatore ha poi lasciato il centro sportivo viola e, da quanto si apprende, la Fiorentina sta valutando in queste ore se metterlo fuori rosa. Kean è da tempo corteggiato dal Como, ma, finora, è stato pienamente considerato nel progetto tecnico della Fiorentina, tanto che lunedì sera è sceso in campo, nella ripresa, nel match perso 4-0 in casa della Roma. L'ex attaccante della Juve è entrato al 63' al posto di Mastantuono sul 3-0 per i giallorossi facendosi anche pericoloso in un paio d'occasioni.

Kean convocato per allenarsi da solo Anche se non è in programma questo pomeriggio un allenamento della squadra, la Fiorentina ha convocato Kean per allenarsi da solo, lo aspetta al centro sportivo. Se non si presenterà sarà multato. La Viola è società forte, solida economicamente e strutturalmente, non ha bisogno di vendere e venderà Kean solo se le richieste economiche saranno soddisfatte per la cessione (40+5) e se trova un sostituto all'altezza. Beto resta il nome forte, ma non ancora sicuro al cento per cento.