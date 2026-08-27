Fiorentina, 100 anni di storia: lo speciale in omaggio con il Corriere dello Sport-Stadio

Cento anni di storia, emozioni, campioni e passione. La Fiorentina celebra il suo centenario e il Corriere dello Sport-Stadio festeggia insieme ai tifosi viola un anniversario che racconta un secolo di calcio e un legame unico con Firenze e con tutta la Toscana.



Solo venerdì 28 agosto, nelle edicole di Firenze, i lettori troveranno in omaggio con il Corriere dello Sport-Stadio uno speciale interamente dedicato ai 100 anni della Fiorentina. Un appuntamento da collezione per ripercorrere le pagine più importanti della storia viola, i grandi protagonisti, le vittorie e i momenti che hanno fatto emozionare intere generazioni di tifosi. 100 anni di Fiorentina, 100 anni di passione viola.



Lo speciale è in omaggio con il Corriere dello Sport-Stadio venerdì 28 agosto, esclusivamente nelle edicole di Firenze.



