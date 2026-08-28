Grosso risponde sul caso Kean: "Situazione in evoluzione, bisogna sapersi prendere le responsabilità"

La Fiorentina cerca riscatto. Dopo la batosta presa in casa della Roma, vittoriosa per 4-0, la nuova Viola costruita da Paratici sulle idee di Fabio Grosso va a caccia della riscossa contro il Frosinone in casa, al Franchi, davanti al proprio pubblico. La partita è in programma domani (sabato 29 agosto) alle 18:30 e il tecnico ex Sassuolo l'ha presentata così: "Abbiamo cercato di recuperare energie fisiche e mentali dopo Roma e ci siamo preparati al meglio perché sappiamo l'importanza dell'evento domani. Dovremo affrontare il Frosinone con grande umiltà ma con la voglia di ottenere un grande risultato", ha spiegato in conferenza stampa.

Grosso su Kean: "Bisogna comportarsi nel modo giusto"

Ovviamente il tema Kean, al centro delle voci di mercato e sempre più vicino al Como, è entrato nella discussione alla vigilia della gara. Grosso ha risposto così: "È tutto in evoluzione quello che succederà per Kean, lo monitoriamo giorno dopo giorno. Kean si è sempre allenato bene e ha dato grande disponibilità. Vedremo cosa accadrà. È un centravanti in linea con il gioco di tanti allenatori, compreso il mio. Poi ovviamente sono dei ragazzi, hanno dei pensieri e delle ambizioni. Ho parlato tanto con lui. Bisogna sapersi prendere le responsabilità delle decisioni e comportarsi sempre nella maniera giusta, come lui ha fatto per tantissime volte. Ancora è un giocatore della Fiorentina. Io cerco di prepararmi al meglio alla partita che arriva".