Fiorentina, il Nottingham Forest più vicino a Dodò
Il club inglese ha alzato l'offerta per il brasiliano. Il Torino potrebbe formulare una proposta per Mandragora
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FIRENZE - La dirigenza viola ha ceduto Eman Kospo al Mantova. Nella giornata di ieri, il giocatore classe 2007 è passato ai lombardi a titolo definitivo, salutando così la Fiorentina e iniziando una nuova esperienza professionale con la formazione biancorossa. Nel frattempo il Nottingham Forest ha alzato l’offerta per Dodo, da 7 a 9 milioni più 2 di bonus avvicinandosi vertiginosamente alla richiesta di Fabio Paratici da 10 più bonus. Anche l’Olympiacos si è interessato al brasiliano. Il Torino potrebbe formulare una proposta per Rolando Mandragora, ma l’operazione sarebbe slegata da quella per Alieu Njie (nessuno scambio, insomma). Infine Giovanni Fabbian è ufficialmente passato al Parma in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni.
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