Centenario Fiorentina, il ricordo di papà Rocco e l'omaggio ad Antognoni: il discorso da brividi del presidente Commisso
FIRENZE - Il secondo crollo consecutivo in campionato (ko per 3-0 contro il Frosinone dopo il 4-0 incassato al debutto contro la Roma all'Olimpico) preoccupa i tifosi della Fiorentina ma non ha cancellato le emozioni provate dal popolo viola al Franchi, dove ieri si è celebrato il centenario del club (nato il 29 agosto del 1926).
Centenario della Fiorentina, il discorso di Joseph Commisso
Tanti i grandi ex presenti sugli spalti (da Batistuta a Rui Costa fino a Toni e Ribery), che come gli altri tifosi sono stati toccati dal discorso da brividi tenuto dal presidente Joseph Commisso: "Mamma, grazie. Le tue parole hanno fatto sentire mio padre vicino a tutti noi questa sera - ha esordito il presidente, figlio dell'indimenticato ex patron Rocco -. Buonasera Firenze! Buonasera, Popolo Viola! Cento anni fa, proprio oggi, nacque la Fiorentina. Questa sera, non stiamo semplicemente guardando indietro alla storia. Siamo dentro di essa. Questo stadio è pieno di ricordi: prime partite, gol indimenticabili, vittorie, sconfitte, lacrime, cori e abbracci. Per cento anni, il popolo di Firenze ha tramandato l’amore per la Fiorentina da genitore a figlio, da nonno a nipote, da un cuore all’altro".
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