Centenario Fiorentina, il ricordo di papà Rocco e l'omaggio ad Antognoni: il discorso da brividi del presidente Commisso

Centenario della Fiorentina, il discorso di Joseph Commisso

Tanti i grandi ex presenti sugli spalti (da Batistuta a Rui Costa fino a Toni e Ribery), che come gli altri tifosi sono stati toccati dal discorso da brividi tenuto dal presidente Joseph Commisso: "Mamma, grazie. Le tue parole hanno fatto sentire mio padre vicino a tutti noi questa sera - ha esordito il presidente, figlio dell'indimenticato ex patron Rocco -. Buonasera Firenze! Buonasera, Popolo Viola! Cento anni fa, proprio oggi, nacque la Fiorentina. Questa sera, non stiamo semplicemente guardando indietro alla storia. Siamo dentro di essa. Questo stadio è pieno di ricordi: prime partite, gol indimenticabili, vittorie, sconfitte, lacrime, cori e abbracci. Per cento anni, il popolo di Firenze ha tramandato l’amore per la Fiorentina da genitore a figlio, da nonno a nipote, da un cuore all’altro".