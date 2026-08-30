Antognoni, che frecciata per il centenario della Fiorentina: "Io al contrario di Baggio, Batistuta e Rui Costa non ho mai tradito"

FIRENZE - Nel giorno in cui si celebrava il centenario della Fiorentina al Franchi , dove nel frattempo la suadra di Grosso ha incassato dal Frosinone un altro pesante ko (seguito a quello al debutto contro la Roma all'Olimpico ) , tra i tanti grandi ex presenti in tribuna (da Batistuta a Toni, passando per Rui Costa e Ribery) il grande assente era Giancarlo Antognoni , che all'indomani della festa non ha risparmiato 'frecciate' ai viola .

Centenario Fiorentina, Antognoni spiega la sua assenza

"Mi dispiace vedermi far passare per quello che non è voluto andare al centenario della Fiorentina senza una motivazione, solo per ripicca. La motivazione c'è e si rifà a quanto accaduto cinque anni fa", ha detto all'Ansa l'ex capitano all'indomani della festa per i 100 anni del club, in cui è stato acclamato e omaggiato da Joseph Commisso durante il suo intervento. Il presidente viola ha ribadito nella circostanza che la maglia numero 10, esibita in una teca in mezzo al campo, è stata ritirata per questa stagione in onore appunto di Antognoni ("un campione che rappresenta la parte più nobile del nostro passato, ti voglio bene"), aggiungendo di volerlo incontrare nei prossimi giorni.