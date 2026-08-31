Tutti a lezione: passa la storia

Li hanno rivisti abbracciarsi, trent’anni dopo, come facevano ogni volta dopo un gol. Erano ancora sullo stesso campo, ma non avevano più la maglietta dello stesso color viola ed erano in calzoni lunghi non in pantaloncini, uno portava una giacca beige, l’altro aveva una camicia con dei disegnini. Rui Costa e Batistuta erano in realtà un solo giocatore, forse il più forte dei cent’anni di questa storia. Rui lo vedeva in area, si spostava un po’ e gli metteva la palla lì, sul destro, precisa, pulita, una palla che dal mittente finiva in un lampo a destinazione. Il 9 argentino trasformava la tecnica maestosa del 10 portoghese in potenza pura e scaraventava il pallone in rete.

La Fiorentina di Grosso dovrebbe imparare tantissimo da cent'anni di storia Quell’abbraccio, in una notte in cui i rimpianti erano diventati insopportabili, ci ha riportato tutti ad altre notti molto diverse da questa. Erano piene di gol, di gloria e anche di sofferenze e delusioni, notti da Fiorentina vera, non come quella che era uscita poco prima dal campo. Da questi cent’anni di storia e dai suoi protagonisti, schierati a metà campo per ricevere l’applauso e il riconoscimento di tutta Firenze, la Fiorentina di Grosso dovrebbe imparare tanto, tantissimo.